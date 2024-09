RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: OGGI BEN SEI PARTITE!

Ci attende un sabato davvero ricco di emozioni in compagnia dei risultati Serie B oggi, sabato 21 settembre 2024, dal momento che nelle prossime ore potremo seguire ben sei partite per la sesta giornata del campionato di Serie B 2024-2025, che è cominciato ieri sera con l’anticipo tra Catanzaro e Cremonese e terminerà poi domenica pomeriggio con le ultime tre partite in programma per completare una classifica di Serie B che comincia a farsi intrigante, anche se siamo solo alle prime battute di un cammino tradizionalmente incerto come quello della Serie B.

Naturalmente però in questo momento l’attesa è soprattutto per scoprire che cosa ci potranno riservare i risultati Serie B oggi, allora elenchiamo tutte le partite: il grosso sarà alle ore 15.00, quando ci attenderà il fischio d’inizio di ben cinque incontri, cioè Cosenza Sassuolo, Palermo Cesena, Pisa Brescia, Reggiana Salernitana e Sampdoria Sudtirol, ma ci sarà spazio anche per un posticipo alle ore 18.00, che sarà Modena Juve Stabia.

RISULTATI SERIE B: EMILIA-ROMAGNA TUTTA IN CAMPO

Si può osservare che le quattro squadre dell’Emilia-Romagna scenderanno in campo tutte oggi per i risultati Serie B, allora facciamo una panoramica “regionale” che potrebbe cominciare dal Sassuolo, perché i neroverdi finora hanno già ottenuto 8 punti nella classifica di Serie B e possono puntare all’obiettivo della promozione, anche perché è stato importante vincere sul campo della Carrarese per reagire immediatamente dopo il ko contro la Cremonese. La posizione più delicata è quella del Modena che ha 5 punti, anche se naturalmente le distanze sono ancora così ridotte che tutto potrebbe cambiare in breve tempo.

Nel mezzo ci sono Cesena e Reggiana, che sono appaiate a quota 7 punti. Citazione di merito soprattutto per la neopromossa romagnola, che ha iniziato molto bene per chi ha come obiettivo la salvezza e arriva dal pareggio proprio in un derby regionale contro il Modena, mentre la Reggiana ha perso in casa contro il Sudtirol settimana scorsa, vanificando l’occasione di fare un balconi avanti dopo che i risultati Serie B erano stati eccellenti per la Reggiana prima della sosta.

RISULTATI SERIE B, 6^ GIORNATA

ore 15.00

Cosenza Sassuolo

Palermo Cesena

Pisa Brescia

Reggiana Salernitana

Sampdoria Sudtirol

ore 18.00

Modena Juve Stabia

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 11

Brescia, Spezia, Sudtirol 9

Juve Stabia, Cittadella, Sassuolo 8

Reggiana, Cremonese, Cesena, Palermo, Mantova 7

Salernitana, Catanzaro 6

Modena, Bari 5

Cosenza (-4) 4

Carrarese, Frosinone 3

Sampdoria 2