DIRETTA CESENA MODENA, SI APRE IL TURNO DI CADETTERIA

Il palcoscenico è tutto per loro. La diretta Cesena Modena sarà la prima in ordine cronologico del quinto turno di Serie B con lo stadio Dino Manuzzi che venerdì 13 settembre 2024 alle ore 20:30 alzerà il sipario su questo match.

I bianconeri non hanno mai trovato mezze misure in questo avvio di campionato. Zero infatti i pareggi mentre vittorie e sconfitte sono equamente divise. Dal 2-1 alla Carrarese al ko con il Sassuolo, dal successo contro il Catanzaro al 2-1 inflitto dallo Spezia.

D’latro canto troviamo i Canarini che hanno perso sia la prima giornata contro il Sudtirol sia quella scorsa ovvero l’1-0 del Cittadella in casa al Braglia. La vittoria stagionale è però arrivata alla seconda giornata contro il Bari, seguita dall’1-1 a Frosinone.

DOVE VEDERE DIRETTA CESENA MODENA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cesena Modena e tutte le altre sfide della Serie B dovete obbligatoriamente abbonarvi a DAZN.

L’applicazione dell’emittente streaming offrirà la l’opportunità di assistere all’evento su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI CESENA MODENA

Adesso è arrivato il momento di analizzare insieme le probabili formazioni di Cesena Modena. Partiamo naturalmente dai padroni di casa col 3-5-2 composto da Pisseri in porta e il trio Curto, Ciofi e Mangraviti in difesa. Esterni Adamo e Donnarumma mentre Berti, Calò e Bastoni sono in mediana. In attacco Antonucci e Kargbo.

Stesso modulo anche per il Modena con Gagno tra i pali, pacchetto arretrato composto da Caldara, Zaro e Pergreffi. Larghi Magnino a destra e Cotali a sinistra con Santoro, Gerli e Palumbo a controllare la zona nevralgica del campo. Caso e Pedro Mendes le due punte.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA MODENA

Siamo arrivati al termine della nostra analisi alla partita, ma abbiamo ancora tempo per illustrarvi le quote per le scommesse sulla diretta Cesena Modena. A partire favoriti saranno i bianconeri a 2.10 contro i 3.10 della X e soprattuto ai 3.80 del 2 fisso.

Difficile pensare ad un gol per parte per i bookmakers che offrono il Gol a 1.95 mentre il No Gol a 1.80. Infine Over e Under 2.5 a 2.20 e 1.60.