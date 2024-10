RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ECCO GLI ULTIMI POSTICIPI

Anche la sera di oggi, lunedì 7 ottobre 2024, sarà in compagnia dei risultati Serie C. Naturalmente non è una sorpresa, perché ormai anche nella terza divisione del calcio italiano siamo abituati a partite spalmate dal venerdì al lunedì, l’ottava giornata non farà eccezione in tal senso e allora possiamo dire che il programma odierno prevederà in totale tre posticipi, curiosamente uno per ogni girone del campionato di Serie C 2024-2025, che sarà di conseguenza coinvolto da Nord a Sud anche oggi.

L’appuntamento sarà alle ore 20.30 e possiamo cominciare da FeralpiSalò AlbinoLeffe, uno dei tanti derby lombardi nel girone A che spesso fatalmente troviamo nei risultati Serie C. Due ottime realtà di provincia che nei loro trascorsi hanno anche la Serie B, finora in questa stagione ha fatto meglio l’AlbinoLeffe, che vuole consolidarsi quindi in zona playoff, mentre per la FeralpiSalò l’obiettivo è l’aggancio ai cugini bergamaschi, per fare a propria volta un significativo passo avanti.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SCOPRIAMO GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Passiamo poi naturalmente al girone B, che oggi per i risultati Serie C ci proporrà Ternana Campobasso, curioso incrocio tra una retrocessa dalla Serie B e una promossa dalla Serie D. Gli umbri in effetti si stanno confermando come una delle formazioni più accreditate del girone e puntano all’immediato ritorno fra i cadetti, ma pure i molisani meritano una citazione di merito, perché il loro cammino finora è da zona playoff e quindi staremo a vedere se sapranno confermarsi anche sul difficile campo della Ternana.

Dulcis in fundo il girone C, perché dobbiamo ancora parlare di Crotone Avellino per i risultati Serie C. Altro incontro di notevole blasone tra due piazze di spicco per il nostro calcio, l’inizio di campionato tuttavia è stato piuttosto deludente sia per i calabresi sia per i campani, quindi servirebbe al più presto una svolta sotto forma di vittoria, perché il pareggio cambierebbe ben poco.

RISULTATI SERIE C, POSTICIPI 8^ GIORNATA

Ore 20.30

GIRONE A

FeralpiSalò AlbinoLeffe

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 22

Renate 18

Vicenza 17

Lumezzane 14

Atalanta U23, Alcione Milano, Trento 13

Albinoleffe, Lecco 12

Giana Erminio 11

Pro Vercelli 10

Feralpisalò, Caldiero Terme, Novara 9

Pro Patria 8

Virtus Verona 7

Union Clodiense 6

Triestina, Pergolettese 5

Arzignano 4

GIRONE B

Ternana Campobasso

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 20

Entella 17

Ternana 16

Torres, Arezzo 15

Gubbio 12

Rimini, Vis Pesaro 11

Carpi, Lucchese, Campobasso, Perugia 10

Pianese 9

Ascoli, Sestri Levante 8

Pontedera, Pineto, Spal (-3) 7

Milan Futuro 6

Legnago Salus 3

GIRONE C

Crotone Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Picerno, Monopoli, Benevento 16

Catania. Audace Cerignola 15

Potenza, Giugliano 14

Sorrento, Trapani 13

Cavese 10

Casertana, Foggia 8

Crotone, Latina, Avellino, Altamura, Acr Messina 7

Juventus Next Gen, Turris 6

Taranto 3