RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LA SOLITA DOMENICA RICCA!

Eccoci ad un capitolo dei risultati Serie C molto ricco, quello che riguarda le partite di domenica 12 gennaio: si gioca per la 22^ giornata che è stata inaugurata delle sfide dei due giorni precedenti, ma oggi vivremo la bellezza di 14 match che come sempre sono spalmati sui tre gironi, a cominciare da Milan Futuro Torres alle ore 12:30 per chiudere con Potenza Benevento, e le due fasce orarie principali che saranno come sempre quelle delle ore 15:00 e delle ore 17:30. Abbiamo citato il lunch match, che è molto interessante: da una parte troviamo il Milan Futuro a caccia di punti per la salvezza e il diritto di schierare la seconda squadra anche il prossimo anno, dall’altro una Torres tornata a sognare.

Dopo un periodo complicato i sardi hanno cambiato marcia, settimana scorsa sono riusciti a battere il Pescara e in questo modo hanno compattato ancor più il gruppo in testa alla classifica del girone B, rientrando in corsa per la promozione diretta e mettendo pressione all’Entella, che dal canto suo si è presa la vetta solitaria ma oggi rischia contro un Ascoli che, partito male, sembra aver trovato la quadratura del cerchio e insegue concretamente un posto nei playoff. Vedremo allora tra poco quello che succederà con i risultati Serie C per questa lunga ed interessantissima domenica dedicata alla 22^ giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL VOLO BIANCOSCUDATO

Se nel girone B la corsa alla promozione coinvolge più squadre, i risultati Serie C ci dicono che nel girone A potrebbe essere già chiusa: il Padova non conosce ostacoli, dopo 21 giornate è ancora imbattuto e ha lasciato per strada appena sei punti (tre pareggi), sta viaggiando a una media stratosferica che gli permetterebbe di battere i record di Catanzaro e Cesena (96 punti, me mancano 39 con 17 turni da disputare) e soprattutto ha ben 10 punti di vantaggio sul Vicenza, cui va dato comunque atto di non mollare contro ogni pronostico, e addirittura 18 sulla Feralpisalò, che già ora si deve accontentare di blindare la fase nazionale dei playoff.

Il Padova sta disputando un campionato a parte, con un ritmo troppo superiore a tutte le altre; oggi ha un’altra bella occasione se non altro per confermare il suo margine e avvicinare ancor più la promozione diretta, gioca il derby veneto contro l’Arzignano che è in ripresa (11 punti nelle ultime cinque) e insegue un posto nei playoff che si è avvicinato per la crisi di Novara e Lumezzane. Il Vicenza proverà a rispondere ospitando l’Albinoleffe, tornato nelle prime dieci della classifica con una bella serie di risultati; in campo avremo anche la Feralpisalò, sempre in casa contro una Pro Patria in caduta libera e infatti quartultima, vale a dire in zona playout. Vedremo cosa ci racconteranno oggi i risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C: 22^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Padova Arzignano

Ore 15:00 Vicenza Albinoleffe

Ore 17:30 Feralpisalò Pro Patria

Ore 17:30 Union Clodiense Pergolettese

GIRONE B

Ore 12:30 Milan Futuro Torres

Ore 15:00 Ascoli Entella

Ore 15:00 Campobasso Pianese

Ore 17:30 Arezzo Pineto

Ore 17:30 Vis Pesaro Legnago Salus

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 57

Vicenza 47

Feralpisalò 39

Atalanta U23 37

Alcione Milan35

Trento, Renate 34

Novara, Albinoleffe 32

Lumezzane 31

Virtus Verona 27

Arzignano 26

Giana Erminio, Lecco 24

Pro Vercelli 23

Pergolettese 21

Triestina (-1) 19

Pro Patria 18

Caldiero Terme 16

Union Clodiense 11

CLASSIFICA GIRONE B

Ternana (-2) 45

Entella 44

Pescara 42

Torres 39

Vis Pesaro, Arezzo 36

Rimini 30

Pineto 28

Perugia 27

Pianese, Ascoli, Carpi, Campobasso 26

Gubbio 25

Pontedera 24

Spal (-3) 23

Lucchese 19

Milan Futuro 17

Sestri Levante 16

Legnago Salus 14

GIRONE C

Ore 15:00 Catania Juventus Next Gen

Ore 15:00 Trapani Crotone

Ore 17:30 Casertana Picerno

Ore 17:30 Latina Turris

Ore 19:30 Potenza Benevento

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 43

Monopoli 41

Audace Cerignola 38

Avellino, Potenza 36

Crotone 33

Picerno 32

Giugliano, Catania (-1) 31

Trapani 29

Sorrento 28

Altamura 27

Cavese, Foggia 25

Latina 23

Juventus Next Gen 21

Casertana 20

Acr Messina 19

Turris (-5) 12

Taranto (-10) 3