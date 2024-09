RISULTATI SERIE C: IN CAMPO TANTE SORPRESE!

Nuova domenica con i risultati Serie C, oggi 22 settembre prosegue il sempre lungo calendario della quinta giornata che prevede nove partite e, come ormai da tradizione, i gironi A, B e C nel campionato di terza divisione saranno impegnati contemporaneamente. Si parte alle ore 16:15 con la sola Trapani Juventus Next Gen, che sarà poi seguita da cinque partite alle ore 18:30 e nello specifico le due del girone A e quelle del girone B oltre a Giugliano Catania per il girone C, va da sé che la conclusione della domenica, alle ore 20:45, sarà dedicata alle restanti tre sfide che riguardano il girone C di questo torneo.

La situazione nei risultati Serie C è ancora in divenire, ma possiamo già parlare di alcune sorprese: spicca su tutte il Caldiero Terme, esordiente assoluta in terza divisione, capace di piazzare un 4-1 alla Pro Vercelli e prendersi il terzo posto in classifica alle spalle di Padova e Renate, ora con la possibilità di proseguire la corsa nella trasferta di Trento. Non possiamo considerarla del tutto una sorpresa viste le ultime due stagioni, ma l’Audace Cerignola prima in classifica nel girone C è comunque una bellissima storia, se non altro per la continuità che sta riuscendo a dare ai suoi risultati in Serie C. Ora, proviamo ad approfondire maggiormente la questione.

RISULTATI SERIE C: IN DUE PER LA FUGA

Con i risultati Serie C andiamo dunque a parlare di una quinta giornata davvero interessante. Nel girone A attenzione all’Atalanta U23 che, dopo l’ottimo apprendistato della sua prima stagione, sta studiando per diventare grande e certamente è in lotta per la promozione, come ha dimostrato nell’ultimo turno quando è andata a vincere sul campo della Triestina, sia pure dovendo tenere conto di come gli alabardati abbiano iniziato la stagione con il freno a mano tirato. Nuova trasferta per la giovane Dea, stavolta a Lumezzane: i rossoblu arrivano da due pareggi consecutivi e non vincono da tre turni, ma per il momento si tengono fuori dai guai.

Nel girone B Ascoli Lucchese è una partita che strizza l’occhio al passato, e che potrebbe lanciare i marchigiani dopo la vittoria sul campo del Milan Futuro; una bella occasione in questa classifica ce l’avrà invece l’Entella, che a differenza dell’ultima stagione ha iniziato forte e quindi si presenta come una candidata al salto di categoria. Nel girone C è sempre interessante notare i progressi del Catania, società storica che vuole tornare grande; per ora i risultati Serie C ci dicono che è al guado la Juventus Next Gen, che ha certamente bisogno di aumentare i giri del motore e può farlo contro un Trapani in difficoltà e che, come già ricordato, ha cambiato allenatore dopo due giornate.

RISULTATI SERIE C: 5^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Lumezzane Atalanta U23

Ore 18:30 Trento Caldiero Terme

GIRONE B

Ore 18:30 Ascoli Lucchese

Ore 18:30 Pianese Entella

GIRONE C

Ore 16:15 Trapani Juventus Next Gen

Ore 18:30 Giugliano Catania

Ore 20:45 Audace Cerignola Potenza

Ore 20:45 Benevento Foggia

Ore 20:45 Picerno Crotone