RISULTATI SERIE C: UN ALTRO INFRASETTIMANALE!

Abbiamo un altro turno infrasettimanale, i risultati Serie C dunque tornano immediatamente a farci compagnia e la 12^ giornata nel campionato di terza divisione inizia alle ore 18:30 di martedì 29 ottobre, per poi proseguire con le sfide delle ore 20:45. In totale sono in programma undici partite, di conseguenza avremo già un martedì particolarmente ricco di impegni; le gare che sono state disputate nel fine settimana hanno dato alcune indicazioni interessanti, per esempio è inevitabile notare che nel quadro dei risultati Serie C ci sono due squadre come Padova e Pescara che sembrano aver rotto gli indugi e stanno andando in fuga nelle rispettive classifiche.

I biancoscudati nel girone A hanno 5 punti di vantaggio sul Vicenza, un bottino interessante anche se la rivale è particolarmente agguerrita; questa sera in campo avremo proprio il LaneRossi, che certamente rischia qualcosa perché fa visita a un Novara che, a differenza di quanto è accaduto lo scorso anno, è partito molto bene e infatti si trova concretamente in lotta per un posto nei playoff. Tra le altre partite nel girone A, per i risultati Serie C, attenzione a quella di Caravaggio dove l’Atalanta U23 in leggero calo ospita una Pro Vercelli che dal canto suo potrebbe essere entrata in crisi, e deve iniziare a guardarsi le spalle.

RISULTATI SERIE C: DUE GIRONI IN CAMPO

I risultati Serie C ci consegnano un programma ricco per aprire questo intrigante turno infrasettimanale. Abbiamo parlato del girone A, ma oggi sarà impegnato anche il girone B nel quale il Pescara, grazie alla vittoria di Lucca, ha confermato 4 punti di vantaggio su quello che è addirittura un quartetto alle sue spalle, cosa che rende davvero affascinante la corsa alla promozione diretta. Per il momento comunque il Pescara sembra averne di più, e tra l’altro deve ancora recuperare la partita contro il Milan Futuro: potenzialmente il Delfino sarebbe anche a +7 sulla concorrenza, stasera delle squadre che inseguono abbiamo l’Arezzo, impegnato a Carpi, e la Ternana che se la vede in trasferta contro il Sestri Levante.

Bisogna però prestare attenzione, nei risultati Serie C per la dodicesima giornata, anche ad un Gubbio che ha perso improvvisamente il passo, si trova a -7 da questo quartetto di cui abbiamo già parlato e rischia per il momento di trovarsi fuori dalla corsa ai playoff. Intrigante invece Rimini Legnago Salus, almeno per i romagnoli che, giocando in casa contro l’ultima in classifica, possono fare un ulteriore passo avanti in un campionato che per adesso si sta rivelando davvero positivo e oltre le aspettative. Staremo a vedere cosa ci diranno i campi tra poco…

RISULTATI SERIE C: 12^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Arzignano Pro Patria

Ore 18:30 Atalanta U23 Pro Vercelli

Ore 18:30 Caldiero Terme Giana Erminio

Ore 18:30 Trento Virtus Verona

Ore 20:45 Lumezzane Pergolettese

Ore 20:45 Novara Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 29

Vicenza 24

Alcione Milano 22

Renate, Feralpisalò 19

Trento, Lumezzane 18

Atalanta U23 17

Virtus Verona, Novara 16

Lecco 15

Albinoleffe, Pro Patria 13

Giana Erminio 12

Caldiero Terme, Pro Vercelli 11

Pergolettese 9

Arzignano, Union Clodiense 7

Triestina (-1) 4

GIRONE B

Ore 18:30 Sestri Levante Ternana

Ore 18:30 Spal Pianese

Ore 20:45 Carpi Arezzo

Ore 20:45 Gubbio Vis Pesaro

Ore 20:45 Rimini Legnago Salus

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara* 26

Ternana, Arezzo, Torres, Entella 22

Campobasso 18

Vis Pesaro, Pianese 16

Gubbio 15

Rimini 14

Perugia 13

Lucchese 12

Carpi, Pineto, Pontedera 11

Sestri Levante 10

Milan Futuro* 9

Ascoli 8

Spal (-3) 7

Legnago Salus 6

* una partita in meno