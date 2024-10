RISULTATI SERIE C: DOMENICA RICCA NEL GIRONE C

Non ci deluderanno nemmeno oggi domenica 27 ottobre 2024 i risultati Serie C, perché il programma sarà intenso nelle prossime ore con l’undicesima giornata, che si chiuderà stranamente senza posticipi al lunedì – ma questo si spiega con il turno infrasettimanale che avrà invece inizio già martedì. Sarà protagonista in maniera speciale il girone C, che infatti poi avrà in giovedì il principale giorno di riferimento per il prossimo turno, ed allora diversamente dal solito cominciamo la nostra panoramica proprio dal gruppo più meridionale.

Risultati Serie C, classifiche/ Alcione, Arezzo e Audace volano! Diretta gol live score, oggi 26 ottobre 2024

Molto intensa sarà la fascia delle ore 15.00, quando i risultati Serie C nel girone C ci proporranno in contemporanea Altamura Juventus Next Gen, Avellino Messina, Catania Latina e Taranto Turris, senza dimenticare che per esigenze televisive sarà appena mezz’ora più tardi, cioè alle ore 15.30, il bel derby campano Benevento Casertana. Infine, avremo ancora due appuntamenti alle ore 17.30, quando il programma si completerà con Giugliano Crotone e Sorrento Foggia.

Risultati Serie C, classifiche/ Stop Ternana, +3 Pianese! Diretta gol live score (11°giornata 25 ottobre)

RISULTATI SERIE C: ECCO LE PARTITE DEGLI ALTRI GRUPPI

Data la giusta enfasi al programma particolarmente ricco nel girone C, non dobbiamo però dimenticare che cosa ci riserveranno oggi i risultati Serie C anche negli altri due gruppi. Onestamente, potremmo parlare di posticipi per quanto riguarda il girone A, che infatti ha ancora solo due partite per completare la propria undicesima giornata: alle ore 15.00 in campo la capolista in AlbinoLeffe Padova, mentre alle ore 17.30 sarà la volta del derby lombardo FeralpiSalò Lecco.

Una via di mezzo può essere considerato il girone B, che infatti deve ancora proporci quattro partite per i risultati Serie C nell’ultimo weekend del mese di ottobre. Un aspetto da tenere sicuramente presente è quello degli orari, perché nel gruppo più centrale il via sarà già alle ore 12.30 con il lunch match Perugia Milan Futuro, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Pineto Ascoli e Pontedera Entella, infine avremo anche un affascinante posticipo serale, che sarà alle ore 19.30 Lucchese Pescara.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: 1-1, parità nel derby lucano! (oggi 21 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE C, 11^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00 AlbinoLeffe Padova

Ore 17.30 FeralpiSalò Lecco

GIRONE B

Ore 12.30 Perugia Milan Futuro

Ore 17.30 Pineto Ascoli

Ore 17.30 Pontedera Entella

Ore 19.30 Lucchese Pescara

GIRONE C

Ore 15.00 Altamura Juventus Next Gen

Ore 15.00 Avellino Messina

Ore 15.00 Catania Latina

Ore 15.00 Taranto Turris

Ore 15.30 Benevento Casertana

Ore 17.30 Giugliano Crotone

Ore 17.30 Sorrento Foggia