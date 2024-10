DIRETTA ALBINOLEFFE PADOVA, CACCIA ALL’ENNESIMO SUCCESSO

Nella diretta Albinoleffe Padova, in programma per domenica 27 ottobre 2024 alle ore 15:00 presso l’AlbinoLeffe Stadium di Zanica valida per l’undicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025, la capolista cercherà di allungare ulteriormente sulle inseguitrici. I biancoscudati guidano infatti la classifica con ben 26 punti, a cinque lunghezze dal Vicenza secondo e che se la dovrà vedere in questo turno contro l’Atalanta U23, in corsa per un posto in zona playoff. L’obiettivo dei patavini è di continuare a macinare punti inanellando l’ennesimo risultato utile consecutivo dopo aver pareggiato contro la Feralpisalò.

DIRETTA/ Padova Feralpisalò (risultato finale 0-0): rosso Balestrero, pareggio! (Serie C, 20 ottobre 2024)

Sul fronte dei padroni di casa invece l’Albinoleffe vuole riscattare la sconfitta patita in Piemonte contro il Novara sperando di poter entrare al più presto nella parte sinistra della classifica visto che ora occupa l’undicesimo posto con 13 punti conquistati, gli stessi della Virtus Verona. L’arbitro designato per questo match è il signor Enrico Gemelli, proveniente dalla sezione AIA di Messina, supportato dagli assistenti Alessio Miccoli di Lanciano e Daniele De Chirico di Molfetta, oltre al quarto uomo Francesco Zago di Conegliano.

Video Novara Albinoleffe (2-0)/ Gol e highlights: risolvono Morosini ed Agyemang! (Serie C 19 ottobre 2024)

DIRETTA ALBINOLEFFE PADOVA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque vorrà vedere la diretta Albinoleffe Padova dell’undicesima giornata di Serie C potrà come di consueto farlo se abbonato a Sky oppure a Now, che detengono i diritti esclusivi per la trasmissione di tutte le gare dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2024 che si sta disputando. Basterà dunque sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 253 oppure utilizzare il servizio in streaming offerto da Sky Go per seguire l’evento minuto per minuto.

DIRETTA ALBINOLEFFE PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo ora uno sguardo a quelle che saranno le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Padova valida per l’undicesimo turno della Serie C. Nel 3-4-2-1 di mister Andreoletti visto lo scorso weekend ci dovrebbero essere ancora una volta Fortin tra i pali, Belli, Delli Carri e Perrotta in difesa, Capelli, Fusi, Crisetig e Villa a centrocampo mentre Liguori e Varas offriranno il loro supporto all’unica punta Bortolussi ma attenzione al rientrante Spagnoli, che potrebbe già partire dalla panchina.

DIRETTA/ Novara Albinoleffe (risultato finale 2-0): bis con Agyemang! (Serie C, 19 ottobre 2024)

I lombardi allenati da mister Giovanni Lopez potrebbero invece tornare in campo abbandonando il 3-5-2 ammirato nella sconfitta contro il Novara per ritrovare invece il 4-3-1-2 che aveva garantito loro anche il pareggio contro l’Atalanta Under 23 e dunque in porta dovrebbe esserci Marietta con davanti Gusu, Borghini, Boloca e Marconi a comporre la retroguardia. In mediana Astrologo, Munari e Fossati con Parlati ad agire da trequartista così da rifornire Zoma e Mustacchio.

DIRETTA ALBINOLEFFE PADOVA, LE QUOTE

Proviamo infine ad analizzare il pronostico per l’esito finale della diretta Albinoleffe Padova tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Sia secondo Snai che per Betflag il Padova è nettamente favorito per ottenere il successo pagando il 2 ad appena 1.55. L’eventuale vittoria dell’Albinoleffe è invece data a 5.50 mentre appare abbastanza interessante la quota relativa al pareggio, a 3.55 per la prima agenzia ed a 3.60 invece per la seconda.