Roberta Mercurio di Temptation Island è incinta/ Secondo figlio da Luca Calderola, video: “Saremo in quattro”

Roberta Mercurio aspetta il secondo figlio dal marito Luca Calderola

“Con grande emozione vi annunciamo che presto saremo in 4”: è con queste parole che Roberta Mercurio ha rivelato che sarà mamma per la seconda volta. Il pubblico la conosce per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2016, quando era ancora fidanzata con Flavio Zarella, storia poi finita dopo la conclusione del programma. Roberta ha poi conosciuto Luca Calderola, calciatore del Monza, e se n’è innamorata e proprio un anno fa sono convolati a nozze.

Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia: “Questa edizione è partita a bomba!”/ “Coppie già protagoniste…”

Prima del matrimonio, Roberta e Luca sono diventati genitori della piccola Camilla, annuncio arrivato con parole di grande amore e gioia: “Ora capisco il vero senso della nostra esistenza. Il valore di ogni cosa. – ha scritto lei in un post pubblicato su Instagram – Grata alla vita per questo incredibile dono. Benvenuta al mondo piccola Cami, con te oggi nasce una nuova famiglia, la Nostra Famiglia. E grazie a te Luca, Amore Mio per non avermi lasciata un secondo, eri sempre lì al mio fianco e senza il tuo supporto non ce l’avrei mai fatta. Siete la mia ragione di vita. Vi amo, immensamente.”

Alessia e Lino, chi è settima coppia di Temptation Island 2024/ Tradimenti e show: "O non capisce o è scemo"

Roberta Mercurio di Temptation Island è incinta: il video annuncio

A distanza di un anno dal matrimonio e tre dalla nascita di Camilla, la coppia dà ai follower un altro lieto annuncio: quello dell’arrivo del loro secondo figlio. La coppia, con un video pubblicato su Instagram, ha rivelato di essere in dolce attesa senza però svelare se si tratta di una femminuccia o di un maschietto. “La tua sorellina, il papà e la mamma ti aspettano”, è la frase che accompagna il filmato in cui è Camilla a portare ai genitori la foto dell’ecografia che conferma l’arrivo di un altro bebè per la coppia. Tantissimi, intanto, gli auguri che la coppia ha ricevuto sui social dai tanti utenti che si sono affezionati alla loro storia d’amore.

Chiara Ferragni, chi è il nuovo fidanzato? "Altro che Tony Effe è Andrea B. la sua fiamma"/ Scoop bomba

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Mercurio Caldirola (@mercurioroberta)













© RIPRODUZIONE RISERVATA