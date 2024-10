Roberto Ciufoli è uno dei concorrenti della trasmissione Tale e Quale Show, programma che va in onda il venerdi e che vede la conduzione di Carlo Conti. Roberto Ciufoli è un attore italiano che da tempo vediamo alla ribalta all’interno della televisione nostrana, nel prossimo episodio di Tale e Quale Show imiterà in un’esibizione che si preannuncia scoppiettante il cantante Achille Lauro.

Roberto Ciufoli nasce a Roma il 1 Marzo 1960 ed un attore, comico e regista italiano che è divenuto famoso in tv con la Premiata Ditta. Nel 1986 difatti fonda insieme a Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno questo quartetto che riscontra negli anni grande successo, si esibiscono in sketch comici e appaiono in singoli episodi di programmi come Domani Sposi, Ciao Weekend e soprattutto i Cervelloni.

Roberto lavora anche come attore comico solista e partecipa a qualche film, nel 1995 è protagonista principale e sceneggiatore del film L’assassino è quello con le scarpe gialle, e negli anni l’attore continua ad ottenere ottimi successi. Nel 2000 Mediaset affida al quartetto il programma Premiata Teleditta e negli anni lui ha sentito l’esigenza di iniziare a intraprendere la carriera da solista.

ROBERTO CIUFOLI E IL LEGAME CON LA MOGLIE: UN UOMO CON MILLE PASSIONI

La carriera di Roberto Ciufoli è proseguita negli ultimi anni dove ha partecipato anche a reality Show, La Talpa nel 2005 dove mantiene il secondo posto e nel 2021 dove partecipa come concorrente alla 15 edizione dell’Isola dei Famosi. Intanto prosegue la sua carriera come regista e comico teatrale.

Roberto Ciufoli diventa padre per la prima volta nel 1995 quando nasce Jacopo, primo figlio nato dalla relazione con una costumista. Nei primi anni ‘2000 Roberto incontra Theodora Bugel, conosciuta in una cena con amici. Theodora e Roberto lavorano in settori diversi visto che lei è un’imprenditrice francese che si occupa del settore dell’arredamento. I due si sono sposati poi nel 2011 e nel 2016 nasce il figlio Romeo. L’attore in un’intervista – a Diva e Donna – anni dopo ha raccontato che il figlio è arrivato tramite fecondazione assistita:

“Abbiamo cercato per anni questo bambino, ma non arrivava e cosi abbiamo optato per la fecondazione assistita. Abbiamo provato prima in Francia e poi in Italia dove il percorso non è semplice e cosi siamo andati in Spagna dove abbiamo trovato un approccio più tranquillo”. Roberto è un grande tifoso della Roma ed è molto attivo sui social dove commenta e interviene spesso, sia su Facebook che su Instagram. Ha una passione per gli sport estremi.