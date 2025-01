Chi sono i figli di Ilaria Galassi del Grande Fratello? Si chiamano Rocco e Riccardo e hanno due papà diversi e non si conosce il loro nome. I figli invece li conosciamo dato che a metà dicembre sono entrati nella casa per salutare la mamma e ci sono stati episodi decisamente esilaranti. Come sorpresa di Natale, infatti, la produzione ha fatto un regalo ad Amanda Lecciso e a Ilaria Galassi. Il tutto era partito con Tommaso, che ha ricevuto una chiamata al telefono dai figli delle due concorrenti.

Le due gieffine hanno quindi potuto parlare con i loro amati figli, anche se poi all’improvviso è caduta – volutamente – la linea telefonica. “Amore, quanto sei bello. Cosa mi racconti?“, aveva iniziato Ilaria Galassi rivolgendosi a Riccardo, il più piccolo. A far ridere il pubblico è stato proprio lui, che ha spiegato di aver preso ben due note a scuola per due motivi esilaranti: “Ho fatto una puzzetta in classe e poi ho fatto inciampare un amico in giardino“, ha raccontato il piccolo, sincero con la mamma per aver preso delle note.

Grande Fratello, Ilaria Galassi e le domande insistenti al figlio Riccardo: “Dimmi la verità sul papà”

Poco tempo fa, come regalo di Natale, gli autori del Grande Fratello hanno dato la possibilità a Ilaria Galassi di parlare con i suoi due figli. La showgirl è oggi fidanzata con Daniele Brunone, con il quale ha avuto Riccardo Brunone, il figlio più piccolo. Invece, non si conosce chi sia il padre di Rocco, il primogenito. In ogni caso, dopo la sorpresa telefonica natalizia si è scatenata una piccola polemica per via delle domande che la concorrente ha fatto al figlio sul papà. La donna ha infatti incalzato il piccolo per farsi raccontare come stesse l’uomo e se avesse avuto delle “scappatelle”.

“Papà è bravo? C’ha un’altra tuo padre?“, ha esordito, per poi chiederle se le facesse le corna con un gesto. “Nessuna amichetta?“, ha continuato. Oltretutto in quell’occasione il figlio di Ilaria Galassi è sembrato molto in imbarazzo e non ha risposto per poi gettarsi tra le sue braccia per smorzare il momento particolare. Non solo, il piccolo Riccardo ha “peggiorato” ulteriormente la situazione dicendo in diretta televisiva che il papà non guarda molto il Grande Fratello. Insomma, un momento decisamente imbarazzante che ha messo in disagio sia il pubblico che la stessa showgirl.