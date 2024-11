Oggi tutti noi conosciamo Rossella Erra per il suo ruolo di opinionista a Ballando con le Stelle, ma forse non tutti sanno che precedentemente la commentatrice era attiva in tutt’altro ambito. L’esuberante ospite di Milly Carlucci, infatti, era co-titolare di un’azienda che ha deciso di chiudere e abbandonare dopo un duro scontro con il suo socio di allora. Da laureata in Economia del commercio internazionale e mercati valutari, Rosella hja cominciato a guardarsi intorno per poi iscriversi, un po’ a sorpresa, ai casting di Vieni da Me di Caterina Balivo, in onda sulla Rai.

Superati i provini, Rossella comincia la sua nuova vita lavorativa all’interno del mondo dello spettacolo. I problemi però sono dietro l’angolo e dopo aver perso il lavoro, la Erra deve fare i conti anche con la morte di sua mamma Rosanna, ammalata di tumore. Una scomparsa che fa sprofondare nello sconforto la celebre opinionista, la quale troverà conforto in Milly Carlucci.

Rossella Erra, la riconoscenza per Milly Carlucci e gli attacchi feroci subiti a Ballando con le stelle

Infatti è proprio grazie alla celebre presentatrice Rai, che Rossella ritroverà entusiasmo e spazio in palcoscenici lavorativi importanti. “Milly Carlucci si è venuta a sedere al mio fianco, per poi prendermi le mani. Milly mi disse che non poteva riportare in vita mia madre, però mi poteva fare andare a Ballando”, le parole di riconoscenza al magazine Di Più Tv.

Proprio durante l’esperienza nel talent di Milly, non sono mancati gli attacchi alla Erra, che è risultata una presenza piuttosto divisiva. “Ho capito che il pubblico mi vuole bene, mi apprezza per come sono. Certo anche le critiche fanno bene se sono costruttive ma chi mi ha detto cicciona non può meritare il mio rispetto”, ha detto giustamente la Erra a proposito del bodyshaming subito in questi anni a Ballando.

