Dall’aria a metà tra il sognante e lo “svampito”, Rossella Erra è un personaggio della tv italiana, dal 2020 nell’anti-giuria di Ballando con le Stelle. Ma chi è l’opinionista che tanto fa arrabbiare, in ogni edizione, Selvaggia Lucarelli e buona parte dei giudici? Nata a Napoli nel 1974, Rossella Erra è laureata in economia e ha cominciato la sua carriera proprio facendo quello per cui aveva studiato. Più avanti, però, si è appassionata del mondo dello spettacolo e ha preso parte nel 2020 a Ballando con le Stelle nella tribuna del popolo. Ha partecipato, spesso come ospite e opinionista, anche in altri programmi Rai come Domenica In, Il cantante mascherato, Cartabianca, La vita in Diretta, Generazione Z e molti altri ancora. Nella vita privata Rossella è sposata con Attilio Russo e ha una figlia, Beatrice.

Rossella Erra ha iniziato la sua carriera nello spettacolo dopo aver perso la mamma di tumore: “Persi tutto, i soldi, il lavoro. Io non respiravo più, ero diventata una donna inutile: avevo perso il lavoro, il mio sostentamento. Poi ho perso la mamma. Troppo tutto assieme”. Proprio in quel momento vide un annuncio: “Lessi che cercavano il pubblico parlante per un programma della Rai. Io ho sempre avuto qualcosa da dire quindi risposi a questo annuncio e loro mi chiamarono. Sono andata lì a fare il provino e loro mi chiesero qualcosa dei gossip del momento. Io sapevo tutto, sono sempre stata una che leggeva i giornali di gossip”.

Rossella Erra: “Così ho conosciuto Milly Carlucci”

Rossella Erra ha cominciato la sua carriera televisiva un po’ per caso, rispondendo ad un annuncio: “Durante il colloquio sapevo tutto dei gossip, tradimenti, corna… Poi seppi che il programma per il quale avevo fatto il provino era quello di Caterina Balivo. Lei è una donna tosta, simpatica, sa quello che vuole. Io non sapevo come comportarmi con lei ma il feeling nacque subito. Ci capivamo in un attimo”. Da quel momento, Rossella Erra ha ottenuto un grande successo: “Potevo fare domande ai personaggi, per me era un sogno”.

Questa esperienza come pubblico parlante è durata due anni. Poi, durante “Vieni da me” di Caterina Balivo, è arrivata un’opportunità incredibile: quella di conoscere Milly Carlucci. “Milly Carlucci per me è il filo rosso che mi unisce a mia mamma perché la sera prima di morire, abbiamo visto insieme la puntata, mano nella mano” ha spiegato Rossella Erra a “Generazione Z”. Proprio durante quella puntata di “Vieni da me”, Caterina Balivo lesse a Milly Carlucci una lettera di Rossella Erra che parlava della perdita della sua mamma e la conduttrice di Ballando con le Stelle, emozionata, decise di invitarla da loro. Da quel momento la sua strada e quella di “Ballando” non si sono separate: Rossella Erra è alla sua quinta edizione del programma come anti-giuria.