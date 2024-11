Come si sono conosciuti Rossella Erra e il marito Attilio Russo?

Da circa vent’anni, il cuore di Rossella Erra batte per il suo attuale compagno di vita e marito Attilio Russo, nonché padre dell’unica figlia Beatrice. I due si sono conosciuti negli anni duemila, durante una vacanza in Sardegna. Scatta il colpo di fulmine in men che non si dica e Rossella e Attilio Russo non ci pensano due volte a sposarsi e diventare marito e moglie. Per completare il quadro, la coppia sogna di costruire una famiglia, ma i figli non arrivano. La celebre opinionista valuta di ricorrere alla fecondazione assistita, ma quando ormai aveva perso le speranze arriva il miracolo.

Davide Londero, chi è il finalista di Io canto Generation 2024/ I fan si mobilitano: "Siamo tutti con te"

Così, almeno, lo definisce lei: “E’ arrivata Beatrice Maria Francesca, che sono riuscita ad avere grazie a un miracolo”, ha dichiarato alla rivista settimanale Di Più Tv. Un traguardo emozionante e probabilmente insperato, considerando le tante difficoltà vissute assieme alla sua dolce metà. Dopo tanti tentativi, però, il loro sogno si è realizzato.

Paolo Limiti, chi era e come è morto l'ex marito di Justine Mattera/ Lei: "C'è una cosa che mi manca di lui..

Il video messaggio commovente di Beatrice a mamma Rossella: “Ci sei sempre stata”

E Rossella Erra non teme di mostrare le lacrime e le sue vulnerabilità quando ripensa al rapporto con sua figlia Beatrice, frutto d’amore della storia con Attilio Russo. Eppure nei confronti della sua piccola grande bambina sente di non essere stata impeccabile. Anzi, Rossella recita il mea culpa perché ritiene di non averle dato tutte le attenzioni e, soprattutto, il tempo che avrebbe meritato.

Ad alleggerire il carico, con grande dolcezza, ci ha pensato la stessa Beatrice, durante un programma televisivo, con un dolce video messaggio a difesa di mamma Rossella. “So che per te sono stata e sono sempre al primo posto. A me e papà piaci sempre così come sei, per te ci siamo e ci saremo sempre”, le sue bellissime parole.

Giampaolo Tucci, chi è il marito di Angela Frenda/ La passione comune per il giornalismo