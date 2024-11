Sade, chi è la cantante capace di riscuotere successo in tutto il mondo

Sade sarà una delle cantanti imitate nella puntata finale di Tale e quale show 2024, spetterà a Kelly Joyce il complicato compito di impersonale colei che è probabilmente l’artista africana più conosciuta al mondo. Capace di vendere milioni di dischi in tutto il mondo, Sade ha raccontato di recente in una canzone la transizione del figlio Izaak, finendo al centro di una curiosa questione e rompendo il silenzio con un brano che sa di scuse.

A tal proposito il figlio, in una intervista concessa a Rolling Stone, si è espresso così sulla mamma Sade, spiegando: “Mia madre non ha mai cercato di opprimermi, ha sempre silenziosamente saputo chi fossi, e mi ha sempre lasciato essere chi mi sentissi di essere”. E la canzone sarà contenuta nella compilation Transa, un album che celebra proprio le persone trans, in uscita a fine novembre, evento molto atteso dai fan della performer.

Sade, le origini della cantante e regina della canzone

Nata nel 1959 a Ibadan, seconda città della Nigeria, Sade si è costruita una carriera ricca di soddisfazioni passando attraverso sacrifici e voglia di migliorarsi costante, podo dopo la nascita con la famiglia è andata a vivere a Camden Town, Londra, e lì la sua carriera ha preso il via, con l’artista che si è lanciata in due gruppi funk britannici.

Con il gruppo Sade ha pubblicato il primo album Diamond Life, capace di vendere oltre sei milioni di copie nel mondo e che ha segnato un successo straordinario, divenendo l’album più venduto di tutti da parte di una cantante britannica, si rivela un grande successo anche la seconda opera di Sade, Promise, capace di sfornare oltre 4 milioni di copie solamente negli USA. Negli ultimi dieci anni la cantante era finita dietro le quinte, ma aveva continuato a lavorare a grandi progetti, scrivendo musica per il cinema, oltre a preparare dei nuovi progetti che vedranno presto la luce.

