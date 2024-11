Ballando con le stelle 2024, salta la presenza di Samuel Peron al fianco di Federica Pellegrini?

Non c’è pace nel dancing show di Rai1 Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, che ha allontanato Angelo Madonia nei giorni scorsi, starebbe pelando un’altra gatta. Infatti, come rivelato da Selvaggia Lucarelli, Samuel Peron, che avrebbe dovuto sostituire da questa sera il collega, si sarebbe infortunato nei giorni scorsi:

“Samuel Peron ieri in prova ha sentito un forte dolore al polpaccio, è volato in clinica, a Villa Stuart, per capire cosa gli fosse successo e ahimè, sembra che stamattina stiano cercando di rimetterlo in piedi con previsioni non troppo ottimistiche” le parole della giornalista e giudice di Ballando con le stelle 2024 nella sua Newsletter. Presenza dunque in forte dubbio, e situazione che manda in grande difficoltà Federica Pellegrini a pochissime ore dalla puntata in onda questa sera.

Federica Pellegrini, alternativa pronta in caso di forfait di Samuel Peron?

Non ci sono certezze per il momento, ma Samuel Peron potrebbe saltare la puntata di questa sera e dunque la macchina di Ballando con le stelle 2024 si sarebbe messa in moto per delucidare la situazione. Federica Pellegrini avrebbe un’alternativa pronta per sostituire il ballerino, con il quale si era allenata in questi giorni e aveva già trovato una chimica importante dal punto di vista personale e della danza.

Non ci sono per il momento ulteriori dettagli, Federica Pellegrini nei giorni scorsi si è espressa a Striscia la notizia commentando l’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le stelle 2024. Ai microfoni di Valerio Staffelli, la concorrente del dancing show ha rivelato: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle, mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”.

