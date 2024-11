Sanremo Giovani 2024: anticipazioni e diretta seconda puntata 19 novembre

Dopo la prima serata a cui hanno partecipato i primi sei dei 24 artisti in gara, questa sera, alle 23.35, su Raidue, Alessandro Cattelan conduce la seconda delle quattro serate dedicate a Sanremo Giovani 2024 che, con la finalissima del 18 dicembre, decreterà i quattro cantanti che parteciperanno al festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte. Durante la prima serata, si sono qualificati per la semifinale del 10 dicembre, Mew, Tancredi, entrambi ex allievi di Amici, e Mazzariello. Hanno dovuto rinunciare al sogno di salire sul palco del Teatro Ariston, invece, Angie, Sidy e le Synergy.

Questa sera, nel corso della serata, si esibiranno altri sei cantanti che si sfideranno in sfide a due portando a tre nuove eliminazioni. Altri tre cantanti, invece, si qualificheranno per la semifinale, ma chi sono i cantanti in gara questa sera?

Sanremo Giovani 2024: chi sono i concorrenti in gara oggi

Nel corso della seconda serata di Sanremo Giovani 2024 si confronteranno Ciao sono Vale con il brano “Una nuvola mi copre”, Grelmos con “Flashback”, Moska Drunkard con “Trinacria”, Rea con “Cielo aperto”, Selmi con “Forse per sempre” e Settembre con “Vertebre”.

A giudicarli sarà la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. Il voto della giuria decreterà i nomi dei tre artisti che continueranno la corsa verso il Festival di Sanremo 2025.

Come vedere in diretta streaming Sanremo Giovani 2025

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e del Festival quello di questa sera con la seconda puntata di Sanremo Giovani 2024. La diretta televisiva comincerà, su Raidue, alle 23.35, al termine della nuova puntata di Belve di Francesca Fagnani. Con Raiplay, disponibile sia come applicazione che come sito, è possibile seguire la diretta streaming della serata contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo. Con Raiplay, inoltre, è possibile rivedere anche le esibizioni dei singoli artisti.

