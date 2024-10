Su Rai Uno stamane la Santa Messa per San Francesco. Alle ore 10:00 di oggi, venerdì 4 ottobre 2024, in diretta video streaming dalla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi, in provincia di Perugia, si terrà la celebrazione della Santa Messa in onore proprio del Santo che viene ricordato oggi dalla Chiesa, San Francesco.

La messa, dalla regia di Simone Chiappetta, vedrà il commento liturgico di Orazio Coclite, è durerà come da copione attorno all’ora, fino alle ore 11:00 circa, dopo di che la diretta si sposterà dalla Santa Messa per San Francesco al programma A tua immagine, in cui si approfondirà appunto la speciale figura di San Francesco, ricordiamo, patrono d’Italia e definito da Papa Pio XII come “il più italiano dei santi”, ma anche “Il più santo degli italiani”. La Santa Messa per San Francesco sarà quindi un’occasione speciale per ricordare le gesta ma soprattutto le opere di bene di quest’uomo che nacque fra le ricchezze ma che decise un giorno di lasciare la sua famiglia e la sua vita agiata, per aiutare i più poveri, e nel contempo per scoprire le bellezze della natura e degli animali, fra ciò di più magnifico che era stato creato da Dio.

SANTA MESSA PER SAN FRANCESCO: CHI LA CELEBRERA’

Nella diretta video streaming della Santa Messa per San Francesco si ricorderanno le sue parole e le sue azioni, senza dimenticarsi che il Santo di Assisi viene considerato anche una della figure principali per la lingua italiana, uno dei fondatori grazie al suo “Cantico delle creature”, ed anche per questo che la sua figura è divenuta così famosa negli anni, ed è conosciuta da tutti, grandi e piccini.

La Santa Messa per San Francesco in programma in diretta video streaming stamane dalle ore 10:00, sarà celebrata da monsignor Antonio Raspanti, vescovo e presidente della confederazione episcopale siciliana, e nel corso della funzione ci sarà il tradizionale rito dell’accensione della lampada, eseguito dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

SANTA MESSA PER SAN FRANCESCO: COME E DOVE VEDERLA

Ricordiamo che per seguire l’evento vi basterà semplicemente sintonizzare il vostro televisore su Rai Uno, quindi il primo canale, o eventualmente su Tv2000, al canale 28 del digitale terrestre. In alternativa potrete utilizzare il sito della Rai per la diretta video streaming attraverso smartphone, tablet o computer, leggasi RaiPlay.it, o ancora, l’applicazione ufficiale, RaiPlay.

Anche per TV2000 è presente la versione in diretta video streaming andando su Tv2000.it/live o eventualmente l’applicazione dedicata. Appuntamento quindi alle ore 10:00 di oggi per assistere ad una delle messe più attese da tutti i fedeli tenendo conto, come detto sopra, di quanto sia diffusa la famosa di San Francesco in Italia e di conseguenza, di quanti siano anche i “franceschi” e le “francesche”, proprio in onore del Santo. Solitamente alle ore 10:00 va in onda Storie Italiane in diretta su Rai Uno ma quest’oggi per forza di cose il programma non ci sarà.