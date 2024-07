Santa Messa Rai 1, oggi 14 luglio 2024/ Diretta streaming video Ravenna, Santa Maria in Porto: il Vangelo

DIRETTA DELLA SANTA MESSA IN TV SU RAI 1: INFO VIDEO STREAMING E ORARI CELEBRAZIONE

Dopo l’eccezione la scorsa settimana settimana con la Santa Messa di Papa Francesco dalla Piazza Unità d’Italia sul porto di Trieste per la Settimana Sociale dei Cattolici, torna oggi domenica 14 luglio 2024 l’appuntamento con le celebrazioni eucaristiche in diretta video streaming e tv su Rai 1. Come sempre organizzata dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, la Santa Messa su Rai 1 oggi 14 luglio 2024 andrà in onda a partire dalle ore 10.55 nell’incantevole scenario della Cattedrale Basilica Santa Maria in Porto a Ravenna.

Il collegamento con la Santa Messa in una delle basiliche più importanti e visitate della cittadina perla nel’Emilia sarà possibile tanto in tv su Rai 1 quanto online con la diretta video streaming sul canale RaiPlay Rai 1, oltre che ovviamente sull’app di Raiplay. Al termine della Santa Messa il consueto collegamento con la trasmissione “A Sua Immagine” che prepara poi all’Angelus di Papa Francesco, sempre sulla medesima rete, da Piazza San Pietro in Vaticano alle ore 12. La regia di tutta la Santa Messa in diretta Rai 1 e streaming su RaiPlay è affidata come sempre a Simone Chiappetta mentre il commento durante la celebrazione dalla Basilica di Ravenna resta quello tradizionale di Orazio Coclite. Ad officiare la Santa Messa in diretta su Rai 1 nella Cattedrale sarà mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo della Diocesi di Ravenna-Cervia: parallelamente la città vive la straordinaria “Domenica del Mare”, giornata di preghiera per marinai, pescatori, marittimi e tutte le loro famiglie.

LE LETTURE DELLA SANTA MESSA DI OGGI 14 LUGLIO 2024: I DISCEPOLI TESTIMONI NEL MONDO

Mentre Ravenna e la sua Diocesi celebrano la Domenica del Mare, le letture della Santa Messa di oggi puntano l’attenzione sulla testimonianza e l’evangelizzazione, sull’invito di Gesù ai suoi discepoli di andare nel mondo ad annunciare la bellezza e la libertà del Vangelo. Nella Santa Messa in diretta video streaming e tv su Rai 1 per la XV domenica del Tempo Ordinario-anno B, la Liturgia del giorno (rito romano) presentata dal Messale Liturgico della Conferenza Episcopale Italiana prevede il profeta Amos, la lettera di San Paolo agli Efesini e il Vangelo tratto dal passo di Marco.

La Prima Lettura della Santa Messa in diretta Rai 1 è tratta dal libro del profeta Amos (Am 7,12-15) e riguarda il tema “Va’ e profetizza il mondo”: il Signore, dopo che Amos venne inviato dal sacerdote Amasia nella terra di Giuda, invita il profeta a testimoniare Dio presso il suo popolo Israele. Nella Seconda Lettura invece San Paolo apostolo agli Efesini (Ef 1,3-14) invita a riflettere sulla scelta fatta da Cristo ben prima della creazione del mondo: «ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia». Infine il Vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13) dove Gesù chiama a sé i dodici per mandarli nel mondo «a due a due» in modo da testimoniare la liberazione e la vittoria di Dio sulla morte: «proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano».











