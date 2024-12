Il baricentro della moda nella sua vita ma mille sfumature vissute da protagonista tra gioie e dolori, Santo Versace con sua moglie Francesca De Stefano si è raccontato oggi nel salotto di Mara Venier a Domenica In partendo dai grandi festeggiamenti realizzati per i suoi 80 anni. “Perchè ho voluto fare questa grande festa per i miei 80 anni? Parlo spesso del futuro con mia moglie Francesca, anche lei ha voluto che ci fossero tutti: anche i miei figli Francesco e Antonio, tutti insieme appassionatamente. E’ stata una cosa davvero bella perchè significava essere arrivati ad un punto per dare seguito ancora alla vita; un punto di partenza, non di arrivo”.

L’atmosfera è subito toccante dopo un video che ha ricostruito l’intero arco esistenziale di Santo Versace, passando in rassegna anche i momenti di grande dolore. “Le mie 4 vite? Quella a Reggio Calabria, poi con mio fratello Gianni a Milano, poi la cessione dell’azienda e poi la mia vita con mia moglie Francesca De Stefano”. Da qui, parte il racconto della loro storia d’amore per diversi aspetti da definire quasi salvifica. “Lei si accorse subito che avevo ancora delle ferite sanguinanti; dalla scomparsa di mia sorella, un dolore che maturi forse dopo. Poi la tragedia della morte di mio fratello Gianni… In quel momento resto da solo con me stesso, non accettavo ciò che era accaduto; per diversi anni ho dormito nel suo letto”.

Francesca De Stefano, la moglie di Santo Versace a Domenica In: “Ho incontrato un uomo energico ma ferito…”

Nell’intervista a Domenica In prende la parola anche Francesca De Stefano – moglie di Santo Versace – per rendere ancora più prezioso il racconto della loro storia d’amore. “Ho incontrato un uomo ottimista, pieno di energia ma ferito; capivo che proprio questo era il nodo da sciogliere e c’ho provato piano piano. Dalle sue lacrime abbiamo ricostruito pezzo dopo pezzo tutto quello che era stato il suo percorso emotivo, lui mi diceva: ‘Io non sono riuscito ancora a piangere, ho protetto la mia famiglia e non mi sono potuto prendere il lusso di farlo’. Abbiamo curato reciprocamente le nostre ferite”. Eloquente l’aggiunta di Santo Versace, a proposito del colpo di fulmine che li ha poi portati per due volte al grande passo del matrimonio: “Ho capito subito che era una persona speciale…”.