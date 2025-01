Scelta Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: ultime esterne con Gianmarco e Gianluca?

Dopo Martina De Ioannon che ha concluso il percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo Ciro Solimeno con cui è felicemente fidanzata, la prossima tronista a fare la scelta sarà Francesca Sorrentino, sul trono dallo scorso settembre. Nonostante qualche difficoltà e qualche incomprensione con i vari corteggiatori, attualmente, la tronista si sta dedicando unicamente a Gianmarco Meo con cui la conoscenza va avanti da diversi mesi e a Gianluca Costantino, giunto in trasmissione nelle ultime settimane. Gianmarco e Gianluca sono totalmente diversi non solo per età, ma soprattutto per il carattere.

La tronista ha più volte spiegato di stare bene con entrambi, ma si avere ancora tanti dubbi: Gianmarco, infatti, continua a non convincerla perché razionalmente si impone di non baciarla per paura di vedere, poi, un bacio con Gianluca e, quest’ultimo, sembra aver messo il piede sull’acceleratore nonostante si conoscano da poso. Il momento della scelta, però, si avvicina

Francesca Sorrentino: le parole su Gianmarco e Gianluca

Ai microfoni di WittyTv, Francesca ha fatto il punto sui corteggiatori non risparmiando qualche critiche ad entrambi. “Mi ha portato nella casetta della sua infanzia e ho detto che è stata l’esterna più bella del nostro percorso e la ciliegina sulla torta sarebbe stato il bacio. Dato che è la seconda esterna in cui non accade, mi chiedo perché non l’ha fatto?“, ha detto riferendosi a Gianmarco.

Su Gianluca, invece, ha spiegato che, contrariamente a Tina Cipollari, non pensa che stia fingendo anche se qualche dubbio è ancora presente. “Gli ho chiesto se è davvero così anche al di fuori o se ha deciso di accelerare perché è arrivato a percorso già avviato”, ha concluso la tronista che, nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne, potrebbe annunciare la scelta.

