Ci siamo: poche ore ci separano dalla registrazione di Uomini e Donne, e finalmente il pubblico scoprirà chi sarà la scelta di Martina De Ioannon tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. L’attesa è tanta, con i fan divisi in due fazioni: da una parte chi sostiene Gianmarco, dall’altra chi sogna la nascita di una coppia con Ciro. L’emozione non riguarda certamente solo gli spettatori. Anche i protagonisti di questo ‘triangolo’ vivono ore di comprensibile tensione.

Ma come hanno trascorso la notte prima della scelta Martina e i suoi due corteggiatori? Le fan di Gianmarco, particolarmente attente ai suoi social, hanno osservato alcune mosse che sembrano rivelare il suo stato d’animo. Una di loro ha pubblicato su X uno screen in cui si può vedere che, nella notte, il corteggiatore ha messo mi piace e salvato tra i preferiti un video di TikTok pieno di momenti suoi e di Martina a Uomini e Donne. Non è finita qui. Il 28enne pare abbia risposto anche al messaggio di una ragazza, che lo ha ringraziato per le emozioni che ha trasmesso, dicendogli che, comunque vada, i suoi fan lo hanno scelto dall’inizio del suo percorso. Commosso, il romano avrebbe ringraziato per il video emozionante e per le parole della fan.

Uomini e Donne, la notte prima della scelta di Martina De Ioannon: cos’hanno fatto Ciro e Gianmarco

Non è stata una notte semplice neanche per Martina De Ioannon. La tronista, infatti, si è confidata anche con due delle sue ex compagne di Temptation Island, Jenny Guardiano e Alessia Pascarella. Durante le settimane di permanenza all’Is Morus Relais, le tre ragazze hanno stretto un rapporto speciale che continua ancora oggi. Per questo, a distanza di poche ore da una giornata così importante, Jenny e Alessia hanno voluto farle un in bocca al lupo pubblico, condividendo su Instagram anche una foto della loro videochiamata.

E Ciro? Per ora, il giovane campano mantiene il silenzio. Dai loro profili social emerge, però, un dettaglio interessante. Gli amici del corteggiatore sono arrivati da Torre Annunziata a Roma per stargli accanto durante la registrazione e offrirgli sostegno, sia in caso di esito positivo che negativo. Questa scelta rappresenta un momento decisivo per Gianmarco, Ciro e Martina, carico di emozioni e sentimenti profondi che hanno saputo conquistare il pubblico di Uomini e Donne come non accadeva da tempo con un Trono classico. A questo punto, non resta che attendere le prime anticipazioni della registrazione per scoprire come si concluderà questa storia.