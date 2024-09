Sciopero aerei previsto per la giornata di oggi, 7 settembre 2024, poi da domani al via uno sciopero di 24 ore dei treni, che si concluderà lunedì 9 settembre, quindi un’altra agitazione per i mezzi pubblici all’inizio della prossima settimana. Tre giorni di passione quindi per tutti i passeggeri italiani, sia coloro che devono ancora andare in vacanza, ma anche tutti gli altri che utilizzano regolarmente i mezzi di trasporti per lavoro o semplicemente per raggiungere un determinato luogo.

Sciopero aerei 7 settembre, orari e voli garantiti/ Da Ita Airways a Wizz Air: trasporti a rischio per 4 ore

Nel contempo, un disagio anche per i moltissimi turisti che stanno ancora visitando l’Italia approfittando delle ultime giornate di caldo, con un clima decisamente in miglioramento dopo il maltempo degli scorsi giorni. Ma andiamo con ordine e partiamo dallo sciopero aerei previsto per questo sabato “caldissimo” per quanto riguarda i voli. Al via l’agitazione dalla ore 13:00, così come ricorda il sito di SkyTg24.it, e si andrà avanti per quattro ore, fino alle ore 17:00, senza alcuna fascia di garanzia.

Sciopero treni e mezzi settembre 2024/ Trenord, Atm e Atac, trasporti a rischio: info orari e calendario date

SCIOPERO AEREI OGGI 7 SETTEMBRE, STOP DI ITA AIRWAYS E WIZZAIR

A non volare saranno sia i piloti quanto gli assistenti di volo, precisamente quelli della compagnia Ita Airways. Inoltre, sciopero anche di Wizzair, da parte degli equipaggi italiani, così come fatto sapere dalle varie sigle sindacali in cui sono iscritti gli stessi lavoratori.

Cosa c’è da sapere sullo sciopero aerei di oggi, 7 settembre? Prima di tutto vi consigliamo di consultare i siti ufficiali delle vostre compagnie aeree nonché di quelli degli aeroporti, e i loro social, per ricevere degli aggiornamenti in tempo reale, secondariamente, che in concomitanza con i piloti e gli assistenti, sciopereranno alcune alcuni lavoratori di stanza agli aeroporti di Firenze, Pisa, Milano, Olbia e Roma, sempre e comunque nella fascia 13-17, ad eccezione della Dussman Service di Milano che invece incrocerà le braccia dalle 12 alle 16.

Sciopero Ita 7 settembre 2024/ I sindacati: "Chiediamo un confronto serio e costruttivo"

SCIOPERO AEREI OGGI 7 SETTEMBRE, L’ELENCO DEI VOLI GARANTITI DALL’ENAC

L’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, ha comunicato quali saranno i voli che dovranno essere garantiti anche durante lo sciopero aerei di oggi, e si tratta di sette tratte, fra cui sei partenti da Roma Fiumicino con destinazione Dammam, New York, Delhi, Tokto e Accra, oltre a Gedda, e infine il Verona Catania di Wizz Air numero 6550. Come detto sopra, dopo lo sciopero aerei di oggi, spazio anche allo stop dei treni, con Ferrovie dello stato che ha annunciato un’agitazione di ben 23 ore che scatterà dalla prossima notte, dalle ore 03:00 di domani, domenica 8 settembre e che andrà avanti fino a lunedì 9 settembre alle ore 2:00.

Chi avesse quindi in programma di prendere un treno nelle prossime ore dovrà attrezzarsi in maniera alternativa o valutare il da farsi visto che durante il periodo di agitazione rimarranno in stazione tutti i treni di Trenitalia, Frecce, Intercity e Italo. Anche in questo caso si consiglia di controllare i vari siti ufficiali per tutti gli aggiornamenti.