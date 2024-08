Segreti di famiglia quando torna in onda con le nuove puntate? C’è la data! indiscrezioni

Ieri sera, giovedì 29 agosto 2024, è andata in onda l’ultima puntata di Segreti di famiglia. Non si è trattato del finale di stagione ma semplicemente la rete ha deciso di stoppare la dizi turca per lasciare spazio agli programmi che a partire dalla prossima settimana torneranno in onda, reality e fiction, e alle altre soap turche come Endless Love e La rosa della vendetta. Per questo motivo la fiction è stata sospesa fino a data da destinarsi ma adesso è arrivata un’indiscrezione clamorosa su Segreti di famiglia quando torna in onda.

È Blasting News il sito che ha raccolto le indiscrezioni che circolano sul web ed ha rivelato Segreti di famiglia quando torna in onda in prima serata su Canale5 che è al momento è stata sospesa: “Questa sospensione sarebbe solo momentanea dato che Mediaset ha comunque intenzione di riproporre la serie turca con le restanti puntate inedite a partire da fine novembre 2024.” Mentri altri ipotizzano un po’ prima, tra fine ottobre e i primi di novembre. Non si hanno certezze in merito, Mediaset tace sul futuro della dizi con protagonisti pubblico ministero Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu) e dell’avvocatessa Ceylin Erguvan (Pınar Deniz).

Segreti di famiglia torna in onda a novembre 2024? Ultime notizie sulla fiction di Canale5

Inutile dire che la scelta della sospensione di Segreti di famiglia ben prima della fine della prima stagione ha generato critiche e attacchi da parte dei telespettatori. Sui social come X e Instagram non sono mancati commenti di delusione: “Bello qs finale di stagione… Si si.. Con la faccia meme di Metin.. Ma pensavate di creare dell’hipe con lui?????? Mediaset non ti smentisci mai 👎Incapaci di riconoscere la qualità di una produzione come #SegretiDiFamiglia ma che razza di finale di stagione è??????” “Dividere una stagione così a che pro ? Soprattutto in questo modo #SegretiDiFamiglia.” Una soluzione adesso sembra esserci, Segreti di famiglia tornerà in onda tra fino ottobre-novembre 2024 con la nuove puntate. Dunque non verrà cancellata o trasmessa su Mediaset Infinty ma riprenderà nella prima serata di Canale5.

E le anticipazioni su Segreti di famiglia svelano che saranno tanti i risvolti inaspettati. Engin, in carcere con l’accusa dell’omicidio di Inci, sarà in pericolo. E poi ancora si scoprirà che cosa nascondono Yekta e Pars e perché il procuratore è tenuto sotto scacco dal cinico avvocato. Spazio avrà nelle trame anche l’amore turbolento e contrastato tra Ilgaz e Ceylin. I due al momento sono ai ferri corti ma riusciranno a superare la crisi e tornare insieme? Ed infine avrà una risposta il mistero su cui si fonda la dizi turca: chi ha ucciso davvero Inci?