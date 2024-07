Serena Bortone assente dai Palinsesti Rai 2024-2025/ Parla l’Ad Roberto Sergio: “Ecco come stanno le cose”

La lunga vicenda di Serena Bortone con la Rai dopo il celebre monologo Scurati ha lasciato una scia importantissima di polemiche, cambiamenti e non solo. A parlare ultimamente è stato l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, che dopo la ridefinizione dei Palinsesti Rai 2024-2025 ha dovuto spiegare come mai la conduttrice Serena Bortone non compare al timone di nessuno dei programmi. Ad esempio, la trasmissione Chesarà, ideata proprio da lei, è stata eliminata immediatamente dopo una sola edizione, probabilmente dopo il caso del monologo pronunciato dopo il “no” di Rai. Dopo l’episodio, però, la Bortone si ritrova senza programmi.

La notizia ha ovviamente scatenato innumerevoli domande su come mai alla giornalista non è stato affidato nessun lavoro per questa stagione televisiva, e Roberto Sergio ha voluto fare chiarezza sulla decisione per i Palinsesti Rai 2024-2025 – anche perché tra gli spettatori si è creata una bella polemica. “Censura non c’è mai stata, non c’era prima e non c’è adesso”, queste le parole dell’amministratore delegato Rai, che però non convincono affatto il pubblico. Uno dei sospetti, è che a Serena Bortone non sia mai stata perdonata la presa di posizione contro la Radiotelevisione Italiana, e che quindi sia stata “silenziosamente” penalizzata dopo il caso Scurati. Anche riguardo a quest’ultimo, Roberto Sergio ha voluto precisare che lo scrittore è sempre il benvenuto in ogni programma, e che dunque, potrà intervenire quando vuole su ogni argomento.

Serena Bortone, dove la vedremo quest’anno: “Ha accettato un’altra offerta”

“Nessuna censura”, ribadisce l’Ad di Rai, che però si è ritrovato a dover spiegare come mai a Serena Bortone non è stato affidato nessun programma nei Palinsesti Rai 2024-2025, tanto che si vociferava un possibile approdo su Discovery, poi prontamente smentito da Urbano Cairo, editore di La7. In una conferenza, Roberto Sergio ha voluto chiarire come mai Serena Bortone non comparirà sul piccolo schermo durante quest’anno.

“Le abbiamo fatto due proposte che non sono state ritenute idonee per lei”, ha precisato, sottolineando che alla giornalista erano state date ben due opzioni per un programma su Rai 3 e su Rai uno. Nulla è però perduto: Serena Bortone ha accettato una offerta di Simona Sala, la quale l’ha invitata a dedicarsi a un programma su Radio2 che inizierà proprio da settembre. Ancora non si sa di cosa tratterà il progetto, ma l’unica sicurezza è che andrà in onda ogni giorno e che Serena Bortone è incredibilmente entusiasta di iniziare questa nuova avventura fuori dagli schermi televisivi e fuori dai tanto attesi Palinsesti Rai 2024-2025.

