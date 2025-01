Il mondo della recitazione pullula di artisti degni di nota, di personalità che tra piccolo e grande schermo intrattengono il pubblico con il proprio talento e la propria empatia. Punto cardine delle fiction – in vista del ritorno imminente di ‘Mina Settembre’ è senza dubbio Serena Rossi. Una carriera vissuta in maniera dominante proprio sul piccolo schermo, come testimoniato dagli innumerevoli ruoli nelle serie più amate dal pubblico. Da ‘Che dio ci aiuti’ ad ‘Un posto al sole’, senza dimenticare l’esperienza a Tale e Quale Show dove addirittura, nel 2014, riesce a conquistare la vittoria finale confermando la versatilità del suo talento. Dal 2020, come anticipato, è la protagonista di ‘Mina Settembre’ che da domenica – 12 gennaio 2025 – tornerà ad allietare il pubblico di Rai Uno.

Ma cosa sappiamo a proposito della vita privata di Serena Rossi, protagonista nella fiction ‘Mina Settembre’? Dal 2008 è legata all’attuale marito Davide Devenuto con il quale condivide sia l’amore che la passione in comune per la recitazione. Non a caso, il primo incontro tra i due arriva proprio grazie al set, precisamente durante le riprese di Un posto al sole. Quasi vent’anni di unione scanditi dalla nascita di ben due figli ma il matrimonio tra i due è arrivato ‘solo’ nel 2023 e dunque dopo 15 anni di fidanzamento. “All’inizio eravamo amici, io ero fidanzata… Poi quando abbiamo smesso di lavorare insieme è scattato qualcosa ma non mi aspettavo che sarebbe diventata una storia seria”. Parlava così l’attrice ospite a Domenica In alcuni anni fa e dove appunto raccontava la genesi dell’amore per il suo attuale marito Davide Devenuto.