Si chiama Seulo, è un piccolo comune della provincia di Cagliari, nella zona sud della Sardegna, ed è famosissimo per essere noto come il Paese dei centenari. Di Seulo si occuperà questa sera il programma Freedom, in onda su Rete Quattro in prima serata e condotto da Roberto Giacobbo, e si cercherà di capire come mai in questo piccolo quanto splendido borgo d’Italia, viva una popolazione che raggiunge facilmente i 100 anni, ma senza dimenticarsi dell’alta concentrazione di ultranovantenni. Un fatto più unico che raro che da anni numerosi studiosi e scienziati stanno approfondendo senza comunque riuscire ad arrivare ad una conclusione certa. Seulo fa parte della cosiddetta Zona Blu, che altro non è se non un’area geografica dove appunto risiedono quelle persone che vivono di più al mondo.

La Sardegna è una delle quattro aree individuate assieme al Giappone, precisamente l’isola di Okinava, quindi la Costa Rica con la penisola di Nicoya e infine la Grecia con Icaria. E’ un classico comune di montagna che come detto sopra si trova nel cagliaritano ma decisamente nell’entroterra della regione, quasi a esattamente metà strada fra il nord e il sud. Dimenticatevi il mare cristallino della costa e i paesaggi mozzafiato marittimi, visto che il Paese è tutt’altro, ma non per questo meno bello.

SEULO, LI LUOGHI PIU’ BELLI DEL COMUNE DEI CENTENARI

A farla da padrona è sempre la natura che si può esplorare fra percorsi e cammini che portano nei boschi e nelle colline della zona. Fra i punti di maggior attrazione troviamo anche le cascate Sa Stiddiosa e Gocciolanti, ma come detto sopra ad affascinare e ad essere oggetto di studio è in particolare l’alta concentrazione di centenari presenti in quella zona del mondo.

Non è ben chiaro se sia l’aria pulita, forse l’acqua che vi scorre, o magari il fatto di essere a diversi chilometri di distanza dalle città, fatto sta che ancora non si è capito come mai qui le persone riescano a raggiungere i 100 anni in scioltezza, e soprattutto a vivere ancora bene a quella età, senza eccessivi malanni. Su Seulo si sono concentrati in particolare Michel Poulain e Gianni Pes, due studiosi che hanno effettuato numerose ricerche su questa straordinaria comunità, e nel 2016 hanno certificato il comune appunto come “Blue Zone”.

SEULO, LO STILE DI VITA DEI CENTENARI DEL POSTO

A sorprendere è anche lo stile di vita dei centenari sardi, che seguono un’alimentazione tipicamente della terra. Si può infatti parlare tranquillamente di prodotti a km 0, come ad esempio il prosciutto, ma anche il formaggio, così come il miele, un’altra delle eccellenze seulesi. Non mancano ovviamente frutta e verdura, grazie ad un’agricoltura di fatto “incontaminata” e ben lontana dai fumi di scarico delle auto e delle industrie. Ad una sana alimentazione si aggiunge poi il movimento, visto che nessuno a Seulo se ne sta con le mani in meno, per un invecchiamento cosiddetto “attivo”.

Non è infatti cosa rara trovare anziani che fanno l’orto, ma anche allevatori, o produttori alimentari, così come girando per le strade del Paese vi capiterà di incontrare ultranovantenni tranquillamente al volante. Seulo è quindi un luogo affascinante dove la natura e la vita si fondano assieme, e dove Freedom proverà a scoprire tutti i suoi segreti più nascosti.