Sfida nella valle dei Comanche, film oggi su Rete 4/ Trama e curiosità: un classico western ‘intrecciato’

Per gli amanti dei grandi classici western e delle avventure tipiche del genere, oggi 2 luglio 2024, va in onda su Rete 4 – alle ore 16.30 – Sfida nella valle dei Comanche. Il film, prodotta nel 1963, porta la firma di Frank McDonald per la regia e nel cast spiccano diversi nomi altisonanti. Da Julie Adams a Don Red Barry, passando per Lon Chaney Jr.

Per la realizzazione del film Sfida nella valle dei Comanche i nomi celebri dell’universo western non riguardano solo la regia e il cast di attori. La produzione scelse Hans J. Salter per la colonna sonora e le musiche di sottofondo della pellicola, altro grande protagonista del cinema del tempo. Sulla stessa linea spicca Lester Shorr per la fotografia che ha immortalato le suggestive bellezze paesaggistiche, tra lande e terre incontaminate, tipiche del western.

La forza del coraggio tra conflitti e sotterfugi: la trama del film Sfida nella valle dei Comanche

La trama del film Sfida nella valle dei Comanche ci racconta la storia di un personaggio a tratti controverso per la sua attitudine introversa, schiva: Jim Bowie. Ciò che emergerà nel corso della pellicola sarà però principalmente il suo coraggio. Una comunità di coloni, dediti al lavoro per la propria comunità, dovrà infatti fronteggiare l’attacco della tribù dei Comanche e sarà proprio il protagonista colui che avrà il ruolo decisivo nella difesa del territorio. Sullo sfondo, un gruppo di malviventi che cercherà di approfittare della situazione per trarne vantaggio economico.

Non sarà facile per Jim Bowie tenere tutto sotto controllo; da un lato le angherie connesse allo spirito selvaggio dei Comanche, dall’altro i fuorilegge sempre più desiderosi di cogliere l’occasione con sotterfugi e violenze. Nel corso dell’avventura, saranno proprio delle alleanze inattese ma al contempo necessarie a scuotere la questione portando pian piano a ristabilire l’integrità morale e la tranquillità sociale.

Sfida nella valle dei Comanche: gli errori sul set e dove vedere il film in streaming

Il sito Moviemistake è specializzato nel catalogare gli errori più noti e celebri delle pellicole cinematografiche e, anche per il film Sfida nella valle dei Comanche non sono mancati dei piccoli ‘incidenti di percorso’. Uno dei più noti è una svista durante le riprese: in una scena di battaglia, risulta infatti visibile un cavo di sicurezza poggiato sul dorso di un cavallo. E’ anche presente una sorta di incoerenza temporale in riferimento all’utilizzo di armi da fuoco; alcune pistole di scena risultano infatti troppo moderne rispetto ai tempi di riferimento del film.

Infine, per chi volesse tuffarsi nelle atmosfere di un grande classico western come il film Sfida nella valle dei Comanche, ricordiamo che la pellicola sarà visibile in tv – oggi, 2 luglio 2024, – su Rete 4 a partire dalle 16.30. La diretta streaming sarà come sempre disponibile utilizzato l’apposita app Mediaset Infinity.











