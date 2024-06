Apache in agguato, Rete 4/ Trama e cast del western con Audie Murphy, oggi, domenica 30 giugno 2024

Apache in agguato, diretto da Harry Keller

Domenica 30 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17:00, il film western del 1962 dal titolo Apache in agguato.

La pellicola è diretta dal regista Harry Keller, film maker di diversi lungometraggi di questo genere, come La vendicatrice dei sioux (1952), La legge del fucile (1958) e Sette strade al tramonto (1960).

Il protagonista del film Apache in agguato è interpretato dall’attore e militare statunitense Audie Murphy, autore del romanzo autobiografico All’inferno e ritorno, da cui è stato tratto l’omonimo film del 1955 di cui fu anche interprete. Al suo fianco l’attore Dan Duryea, che aveva esordito con la pellicola di successo Piccole volpi (1941), e l’attrice Joan O’Brien, che aveva affiancato John Wayne in La battaglia di Alamo (1960) e I comanceros (1961). Nel cast di Apache in agguato anche George D. Wallace, Roy Barcroft, Bob Steele e Phil Chambers.

La trama del film Apache in agguato: una femme fatale più pericolosa degli indiani

Apache in agguato racconta la storia di Ben Lane, un uomo che, dopo avere perso il proprio cavallo, è costretto a vagare con una pesante sella al braccio nella speranza di scovare un nuovo esemplare.

Il protagonista riesce a catturarne uno che pensa essere selvaggio, invece viene accusato di furto e messo in salvo solo grazie all’aiuto di un abile e coraggioso pistolero, Frank Jesse.

I due uomini iniziano così il loro viaggio diretti a Perdido, dove vengono ingaggiati dalla bella e misteriosa Kelly come protezione, affinché l’accompagnino dal marito attraversando un pericoloso territorio occupato dagli indiani.

In realtà la donna nasconde un segreto, infatti il suo amato marito è stato ucciso proprio da Frank e Kelly desidera vendicarsi.

Il trio si mette in cammino e lungo il loro percorso trovano numerosi pericoli a causa della presenza degli Apache Coyotero.

Per riuscire a raggiungere il proprio obiettivo, Kelly cerca di corrompere Ben seducendolo e offrendogli la parte della ricompensa che sarebbe destinata a Frank.

Nonostante all’inizio l’idea di quell’importante somma di denaro sia piuttosto allettante, la lealtà nei confronti del suo salvatore e amico prevale.

Il destino ha però in serbo per loro una fine molto diversa e Ben si troverà ben presto costretto a compiere una scelta drammatica.











