Helena e Lorenzo, tutta la verità sul segreto conservato al Grande Fratello 2024

Alla fine il segreto di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato è stato finalmente svelato, questa sera, al Grande Fratello 2024. I due concorrenti si sono più volte confidati con alcuni coinquilini su quanto sarebbe accaduto prima del loro ingresso nella Casa, fuori dalle telecamere, e questa sera Alfonso Signorini mette alle strette tutti coloro che sono a conoscenza di questo segreto. A cominciare da Javier Martinez, dal quale arriva la prima “spifferata”: “Helena mi ha detto che loro già si erano sentiti e di proteggersi a vicenda qui dentro, prima di partecipare al Grande Fratello. Lei mi ha fatto capire che loro già si conoscevano“.

Anche Yulia Bruschi, in altra sede, conferma questa verità e aggiunge ulteriori dettagli: “Da quello che so, ci sono stati dei messaggi vecchi tra di loro prima del programma, in cui scherzavano e parlavano. Nel dettaglio però non lo so. Si sono cercati prima secondo me per fare amicizia, perché sapevano che entrambi avevano partecipato“.

Helena Prestes: “Ci siamo scritti su Instagram prima di entrare qua, l’ho cercato io“

Si passa poi ai diretti interessati, a cominciare da Helena Prestes che svela: “Questo segreto l’ho tenuto da tanto tempo perché so che non reagirebbe bene lui. Prima di entrare qua, io e Lorenzo ci siamo scritti, è stato su Instagram. Io ho cercato lui“. Vedendo tutti i volti dei concorrenti del cast del Grande Fratello 2024, decise di contattarlo su Instagram: “Gli ho scritto: ‘Che bella questa canzone’. E lui risponde: ‘Non so se posso’. Volevamo però conoscerci di persona e fare tutto al naturale. Abbiamo parlato, lui aveva delle belle intenzioni. Io gli ho chiesto di proteggermi perché avevo paura di venire qua, e lui ha detto: ‘Vediamo’, ma non ha mai promesso niente. Non ci siamo mai incontrati“.

Infine arriva la verità anche da Lorenzo Spolverato, che conferma: “Helena mi scrisse su Instagram quando sapeva la lista dei concorrenti ufficiali, mi disse: ‘Che ridere la tua biografia’. Una cosa del genere, in modo simpatico. Al che io ho risposto, abbiamo parlato un po’ in generale e da subito si è creata una complicità, ma non ci siamo mai visti. Il patto era che non uscisse questa cosa. C’era un accordo di voler scherzare e spalleggiarci, che poi alla fine non è andata così, ma c’era sicuramente un’intesa“.