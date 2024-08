“Siamo tutti Fleximan”: ecco il portale che sostiene le cause

Fleximan, lo sterminatore di autovelox che ha diviso il Veneto, conquistando l’ammirazione di tanti automobilisti, avrà ora un sito internet a lui dedicato. È nato infatti il portale “SiamotuttiFleximan”, che rappresenta una sorta di guida per tutti gli automobilisti sanzionati dagli autovelox che vorranno presentare ricorso al giudice di pace senza passare per un legale. L’idea di dare vita a un sito di questo genere è venuta a Giorgia Furlanetto, avvocata di Enrico Mantoan, per gli inquirenti il presunto Fleximan veneto.

Spagna: ucciso a coltellate un bambino di 11 anni/ Scatta la caccia all'uomo per il killer

Proprio Mantoan sarebbe l’uomo che ha tagliato i fili agli Autovelox localizzati in Polesine: lui si è sempre dichiarato innocente ma si è detto d’accordo con il gesto di Flexman, essendo contrario ai dispositivi che servirebbero solo a “rubare soldi”. Al Corriere della Sera, proprio la legale Furlanetto ha dichiarato che la guida è “un vademecum in rete per opporsi alla multa scattata da un dispositivo “non omologato” o in caso di altre presunte irregolarità”. La guida ha come obiettivo quello di fornire una guida agli automobilisti, che sarà gratuita.

Diretta/ Catania Crotone (risultato finale d.c.r. 6-5): sbaglia Spina! (Coppa Italia Serie C 18 agosto 2024)

Fleximan, nasce il sito a sostegno degli automobilisti

L’idea di un sito come “SiamotuttiFleximan“, che rappresenta una guida per gli automobilisti che vogliono presentare ricorso al giudice di pace, nasce per dare suggerimenti ai guidatori che hanno ricevuto numerose sanzioni per aver violato le regole della strada di fronte agli autovelox. “Il ricorso è l’unico strumento che gli automobilisti hanno a disposizione per “abbattere” legalmente gli autovelox illegittimi e le sanzioni ingiuste. Così tutti possono diventare “fleximan”, unicamente utilizzando gli strumenti che la legge ci mette a disposizione” ha dichiarato la legale al Corriere. I ricorsi si possono presentare al giudice di pace anche senza essere sostenuti da un legale. Tuttavia, non è facile riuscire a trovare le giuste informazioni o associazioni che se ne occupano.