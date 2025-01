Siccità, film su Rai 3 diretto da Paolo Virzì

Sabato 18 gennaio 2025, la programmazione televisiva della prima serata di Rai 3, alle ore 21:20, prevede la messa in onda di un film drammatico/noir molto controverso, ovvero Siccità.

La pellicola è una produzione italiana del 2022 e vede alla regia il noto cineasta Paolo Virzì, che lo scorso anno è ritornato dietro la macchina da presa con il progetto Un altro ferragosto.

La colonna sonora è invece opera del compositore Franco Piersanti, che aveva già lavorato con il regista nel 2008 in Tutta la vita davanti.

Il cast principale di Siccità è composto da: Silvio Orlando, che aveva lavorato per la prima volta con Virzì nel lontano 1996 in Ferie d’agosto; Valerio Mastandrea, che ha collaborato in diverse occasioni con il regista, in pellicole come Tutta la vita davanti (2008) e La prima cosa bella (2010); Claudia Pandolfi, che aveva già condiviso il set con Mastrandrea proprio in La prima cosa bella; infine, Emanuela Fanelli, tornata a lavorare con Virzì lo scorso anno in Un altro ferragosto (2024).

La trama del film Siccità: una roba decaduta in cui non piove da tre anni

Siccità è ambientato in un futuro alternativo nella città di Roma, dove da ormai oltre 3 anni non piove.

La mancanza di risorse idriche ha messo letteralmente in ginocchio sia i singoli cittadini sia le imprese, costringendo a scelte obbligate che spesso causano anche duri scontri.

Le menti degli individui sono, ormai, alterate e anche le regole più “scontate” vengono messe in dubbio.

Giorno dopo giorno, sempre più persone muoiono di sete, e le autorità della zona sono costrette ad introdurre sempre più divieti nel tentativo di arginare l’emergenza.

Tra i personaggi coinvolti vi sono una serie di persone di varie età ed estrazione sociale le cui vite sono, a loro insaputa, legate tra loro in modo drammatico.

Tra questi vi è Antonio, che sta scontando la sua pena per aver assassinato la compagna, ma anche Loris, che lavora come autista in una famiglia di alto rango, e Alfredo, un aspirante attore ossessionato dai social.

Ma anche Mila, moglie di Alfredo, che cerca di mantenere la loro famiglia nonostante tutte le difficoltà, Sara, un medico a tempo pieno, e suo marito Luca, avvocato e amante di Mila.

Il destino di tutti questi personaggi si incrocia tra le vie della capitale, ormai arida e morente, ma che spera ancora in una goccia di pioggia.