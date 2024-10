Chi è Sienna: tutto sulla ballerina di Amici 2024

Sienna è tra le ballerine di Amici 2024 e il suo talento ha convinto Emanuel Lo a darle una maglia. Australiana come altri allievi di passate edizioni di Amici, Sienna ha 19 anni e vive a Genova da Dicembre 2023. Sienna ha seguito la prima lezione di danza quando aveva solo 3 anni, ma inizialmente non è andata benissimo. Con il tempo, però, ha capito che la danza sarebbe stata la sua vita appassionandosi giorno dopo giorno. Sienna non è mai stata innamorata anche se la scuola di Amici potrebbe regalarle anche quest’emozione.

Dopo essere stata la prima volta in Italia, ha deciso che ci sarebbe tornata per viverci e studiare riuscendo a realizzare il suo sogno entrando nella scuola di Amici dove, però, la sua permanenza è in bilico. L’avventura di Sienna nella scuola di Amici, infatti, potrebbe finire prima del previsto su richiesta di Alessandra Celentano e Deborah Lettieri.

Sienna eliminata da Amici 2024? La richiesta di Alessandra Celentano e Deborah Lettieri

Nella puntata di Amici 2024 in onda domenica 20 ottobre, Sienna si esibisce durante la gara di ballo ricevendo critiche per come tiene la bocca. Rossella Brescia, giudice della gara, spiega che pur ritenendola brava, le manca qualcosa. Sienna, poi, si esibisce una seconda volta quando ai professori viene data la possibilità di mettere a rischio il banco degli allievi. Deborah Lettieri propone Sienna e Alessandra Celentano si dice d’accordo con la collega. Sienna, così, balla una seconda coreografia e, al termine dell’esibizione, tra i professori, si scatena una durissima lite.

Emanuel Lo, tuttavia, si impone e restituisce la maglia alla propria allieva. Maria De Filippi, poi, spiega che ogni professore può segnalare un allievo che non ritiene meritevole del banco. Il compito di decidere se far esibire l’allievo e dimostrare di meritare la maglia spetta all’insegnante dell’allievo segnalato.