Bernardo Cherubini si è finalmente sbilanciato sul rapporto con il fratello Lorenzo, il noto cantante Jovanotti, in diretta al Grande Fratello. In molti si erano chiesti come mai lui ne parlasse così poco e mai in diretta, e la risposta è arrivata da uno spoiler lanciato da Alfonso Signorini dopo la linea della vita di Bernardo. Il conduttore ha fatto intendere che il cantante abbia ‘vietato’ in qualche modo di parlare di lui e di aspetti privati che lo riguardano in diretta su Canale 5.

“Mi è spiaciuto non poter parlare di più con te. Avrei voluto anche parlare di più del tuo rapporto con tuo fratello Lorenzo, tu lo sai che non è stato possibile farlo per molte ragioni e me ne dispiaccio per te e per noi, anche perché non penso tu avessi cose negative da raccontarci! Comunque è andata così”, sono state le parole di Signorini a Bernardo, che ha comunque svelato qualcosa della vita trascorsa con il fratello Lorenzo.

Bernardo Cherubini e il rapporto col fratello Lorenzo Jovanotti: “Fuori ci devo parlare”

“Ho avuto un’infanzia bellissima, di giochi coi miei fratelli. C’è Lorenzo, che conosciamo tutti. Lui è diventato tanto famoso, bravissimo in tutta la sua carriera. E questa cosa, in cui io invece non riuscivo, per una ventina d’anni mi ha fatto sentire abbastanza inutile. La pressione di essere il fratello di un famoso è insopportabile!”, ha ammesso Bernardo senza peli sulla lingua. Una frase, quest’ultima, sulla quale Signorini ha voluto indagare maggiormente, chiedendone il motivo al gieffino. “Avere un fratello famoso è stato bello perché ha portato gioia a tutta la mia famiglia, ma è stato anche molto difficile. È sempre stato così, da piccolo era anche peggio lui!”, ha spiegato Bernardo, che infine ha annunciato il suo obiettivo per il post GF: “Con Lorenzo ci devo fare una bella chiacchierata, perché è un po’ che non ci parliamo come fratelli.”