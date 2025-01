Mirko Brunetti pizzicato con la nuova fidanzata

Mirko Brunetti ha voltato definitivamente pagina. Dopo il ritorno di fiamma con la fidanzata storica, Perla Vatiero e il tentativo di salvare una storia importante, Mirko ha messo un punto definitivo dopo la nuova fine della relazione. Pochi mesi dopo la fine del Grande fratello che ha permesso ai due di ritrovarsi, Perla e Mirko si sono lasciati definitivamente e, ad oggi, entrambi conducono due vite diverse. Mirko si è così allontanato dal mondo dei social pubblicando sul proprio profilo Instagram pochissimi contenuti mentre Perla continua a dedicarsi alla propria carriera.

I rumors, tuttavia, sulle scelte sentimentali di Perla e Mirko continuano. Se la Vatiero, nonostante varie voci, pare sia ancora single, Mirko sembrerebbe aver ritrovato l’amore come documenta un video che sta circolando sui social in cui appare in dolce compagnia, ma chi è la ragazza che ha conquistato il cuore di Brunetti?

Tutto su Silvia Ghio, la nuova fidanzata di Mirko Brunetti

La ragazza con cui è stato pizzicato Mirko Brunetti si chiama Silvia Ghio e, come riporta Isa e Chia, nel 2024 ha partecipato a Miss Italia ed è di Novi Ligure. Inoltre, Isa e Chia scrive che Silvia Ghio “sogna di diventare attrice e stando al gossip avrebbe conosciuto Mirko nella scuola di recitazione che i due frequentano a Roma“. Di lei non ci sono altre informazioni, ma il video in cui appare insieme a Mirko è stato immediatamente diffuso sui social dove sarebbe anche arrivata la reazione di Perla Vatiero.

Quest’ultima, infatti, ha pubblicato un Reel su Instagram motivazionale che, a detta di qualcuno, sembrerebbe essere una frecciatina. “La vita è fatta sicuramente di condivisione, di amore, ma di base è un atto solitario. Perciò devi essere tu pronto, in quel determinato momento, a prendere la decisione migliore per te, in base alle circostanze. Ad oggi vedo un sacco di miei coetanei disposti ad abbassare i loro standard pur di impiegare continuamente il loro tempo. Forse per paura di stare davvero da soli con se stessi. Perché quando si sta da soli con se stessi, ci si mette faccia a faccia con le proprie paure, i dubbi, le perplessità. Dall’altra parte, però, si scoprono anche le proprie ambizioni, i propri obiettivi e le proprie aspirazioni. Quando riesci a stare da solo con te stesso e a trovare le tue risposte, le tue soluzioni, allora inizi a crescere e a migliorare, soprattutto quando inizi a porti le giuste domande“.

