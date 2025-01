I NUMERI DEL LOTTO E LE COMBINAZIONI DEL 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO

Quando arriva il momento dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, come in questo caso, è facile porsi delle domande che possono sembrare banali, ma non lo sono affatto. Ad esempio, c’è chi si chiede in quali altri modi si può controllare se la propria schedina è fortunata, dopo averla visualizzata qui. Potete restare online, dal sito ufficiale, dove è presente un tool; in alternativa, c’è una sezione specifica sull’applicazione My Lotteries. Potete comunque affidarvi alle varie ricevitorie autorizzate, presentandovi con la vostra giocata con cui effettuare la scansione del QR code.

Se avete vinto, allora potete riscuotere la vincita entro 60 giorni dal momento in cui viene pubblicato il documento ufficiale dell’estrazione. Ora però vi lasciamo ai numeri vincenti con cui completiamo il trittico di estrazioni odierno.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 7 del 11/1/2025

04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 25 – 32 – 37 – 43 – 48 – 56 – 60 – 69 – 73 – 75 – 78 – 80 – 89

NUMERO ORO: 73

DOPPIO ORO: 73 – 43

EXTRA: 01 – 02 – 18 – 27 – 30 – 34 – 36 – 38 – 39 – 40 – 44 – 55 – 58 – 70 – 82

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 7 del 11/1/2025

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 73 43 01 58 81 CAGLIARI 69 60 18 02 10 FIRENZE 25 32 18 55 54 GENOVA 48 05 40 34 69 MILANO 10 07 70 44 79 NAPOLI 11 89 01 34 80 PALERMO 37 80 82 44 77 ROMA 78 04 38 39 56 TORINO 08 13 30 27 24 VENEZIA 56 75 36 18 70 NAZIONALE 63 83 19 31 80

LA SESTINA MILIONARIA DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEI NUMERI DI LOTTO E 10ELOTTO

Se avete tentato la fortuna al Superenalotto e volete capire se ha abboccato, siete nel posto giusto al momento giusto, perché la sestina che può cambiarvi la vita con il suo ricco Jackpot è stata estratta. Sono i numeri vincenti con cui si apre questo sabato sera di estrazioni, in cui non possono mancare i nostri suggerimenti per evitare di incappare brutte sorprese. Devono essere solo belle, quindi partiamo dai risultati.

Potete controllarli qui, ma poi procedere con il sito ufficiale del Superenalotto, così da verificare i numeri vincenti. Trovate anche l’archivio e il video del concorso. Questo è il momento di controllare i numeri fortunati e scoprire se avete vinto, e in tal caso per quale categoria. Attenzione anche alla questione vincite immediate, che possono regalarvi 25 euro come premio. Poi ci ritroveremo con Lotto e 10eLotto per chiudere la questione delle combinazioni fortunate di oggi…

Ultima estrazione Superenalotto n. 7 del 11/01/2025

Combinazione Vincente

85 – 5 – 22 – 11 – 6 – 35

Numero Jolly

30

SUPERSTAR

53

SABATO SERA CON LE ESTRAZIONI DI LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO

Un tris di estrazioni apre questo sabato 11 gennaio 2025 ed è quello che comprende Lotto, 10eLotto e Superenalotto. I numeri vincenti sono i veri protagonisti, ma solo all’inizio, poi saranno i vincitori a prendersi la scena con le loro schedine. In attesa che questo quadro venga completato, possiamo scoprire come sono cambiate, dopo l’appuntamento di ieri, le statistiche .

Focalizziamoci sui ritardatari, con il 66 su Nazionale che è al primo posto in virtù dei suoi 123 appuntamenti saltati. Alle sue spalle c’è il 51 su Roma con le 109 assenze, come quelle accumulate da 51 su Roma, per cui non è solo, ma deve contendersi la medaglia d’argento. Al terzo posto, invece, troviamo il 13 su Nazionale che non si fa vedere da 102 concorsi. Invece, è diventato proprio da poche ore centenario il 15 su Venezia.

LE ULTIME QUOTE E IL NUOVO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Parliamo ora di altri numeri significativi, quelli che compongono le ultime quote del Superenalotto, anche perché ci consentono di informarvi sulle novità del Jackpot. Visto che venerdì non c’è stato nessuno in grado di indovinare la sestina, allora il montepremi è salito a 57,7 milioni di euro. Ci sono state, comunque, delle vincite interessanti, come il 5 e il 4 stella. Nel primo caso, sono stati vinti 33.070,85 euro, nel secondo caso 33.572,00 euro.

Per il 5, però, i fortunati sono 4, invece per il 4 stella le schedine risultate vincenti sono 5. Passiamo al 3 stella, che invece vanta ben 62 giocate fortunate, ognuna delle quali frutta un premio di 2.544,00 euro. Ci sono poi i 335,72 euro vinti con il 4, la cui platea è ben più ampia, visto che le vincite sono state 408. Ma queste è solo la parte più ricca delle quote, il cui 6 manca dal 15 ottobre scorso. Tutto cambierà stasera?

Anche stavolta la Smorfia napoletana può darci una mano a suggerirci come trasformare in numeri da giocare in vista della nuova estrazione di oggi, traendo ispirazione da un caso d’attualità. Prendiamo la vicenda del caos treni a Milano, che ha avuto pesanti ripercussioni per moltissimi viaggiatori.

Allora, si può partire dall’1, che è il numero che rappresenta l’Italia. Includiamo anche il 17, la sfortuna, che rappresenta gli eventi funesti, come quello che si è verificato oggi. Una mattinata di lamentele, 60, nella quale non sono mancati stupore, 72, e paura, 90, come quella di mancare ad un appuntamento importante. Infine, c’è pure la questione soldi, 46, tutt’altro che secondaria, ma risolvibile con i rimborsi.