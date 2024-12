Simon & the Stars, carriera e successo di Simone Morandi come blogger e astrologo

Oggi pomeriggio, nel parterre di ospiti della nuova puntata de La volta buona su Rai 1, Caterina Balivo accoglierà anche Simon & the Stars: Simone Morandi, questo il suo vero nome, coglierà l’occasione per presentare il suo nuovo libro dedicato all’Oroscopo 2025, con tutte le previsioni segno per segno in vista del nuovo anno. Il celebre astrologo della televisione e del web, classe 1972 e nato sotto il segno dell’Acquario, è anche un avvocato e agente specializzato in diritti d’autore, ma il suo principale interesse è sempre stato legato al mondo delle stelle.

Diventato inizialmente famoso su Facebook, dove nel 2013 ha aperto la sua pagina dedicata all’Oroscopo e alle stelle, ha incrementato il suo ampio seguito sul web e sui social negli anni successivi aprendo anche canali su Instagram, TikTok e Youtube, oltre a diventare frequente ospite dei salotti televisivi. Negli ultimi anni, in particolare, è diventato ospite fisso nel cast di Citofonare Rai 2, il programma della domenica mattina condotto da Paola Perego e Simona Ventura in cui l’astrologo e astro-blogger presenta le previsioni dell’Oroscopo segno per segno.

Simon & the Stars è fidanzato? La riservata vita privata di Simone Morandi

Ma, carriera professionale a parte, che cosa sappiamo della vita privata di Simon & the Stars? Simone Morandi è fidanzato, sposato o single? A dispetto della sua ben nota carriera da astrologo, celebre in televisione ma soprattutto sul web e sui social grazie al suo seguitissimo blog, della sua sfera personale e sentimentale non si conoscono molte informazioni.

Sotto questo punto di vista, infatti, ha sempre mantenuto un profilo basso e una riservatezza che non ha mai del tutto permesso al gossip di entrare nella sua vita privata ed indagarla a fondo. Dunque, non sappiamo se nella vita di Simon & the Stars ci sia spazio per qualcuno o se il suo cuore sia al momento libero.

