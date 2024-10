Tutto pronto per il ritorno di Simone Annicchiarico a Tale e Quale Show 2024 di Carlo Conti. Il figlio di Walter Chiari questa settimana dovrà confrontarsi con l’imitazione di Mick Jagger, il cantautore, musicista e attore fondatore e frontman dei Rolling Stones, è considerato una delle personalità più influenti della musica rock. Una prova non facile per Simone Annicchiarico che ha tutte le carte in regola per portare a casa un’ottima imitazione. Del resto durante le prime puntate di Tale e Quale Show, il conduttore televisivo ha dimostrato un grande talento sul palcoscenico capace di entrare nel personaggio da imitare facendolo suo.

Il pubblico e la giuria hanno gradito finora il percorso di Simone Annicchiarico e siamo certi che anche questa volta sarà in grado di regalare una buona performance canora. Chissà che non possa convincere così tanto la giuria da conquistare il massimo dei punti e trionfare così nella classifica finale della quarta puntata!

Simone Annicchiarico e l’imitazione di Renato Zero a Tale e Quale Show 2024

Intanto durante la terza puntata di Tale e Quale Show 2024, Simone Annicchiarico si è calato nei panni di Renato Zero. Un’esibizione accolta con applausi e standing ovation del pubblico con tanto di “bravo, bravo”. La giuria si è espressa con pareri tutti positivi. A cominciare da Giorgio Panariello “che dire: questa canzone l’ha scritto in trattoria con Zarrillo. Renato si muove di più, meglio, sei più statico, ma la voce l’hai beccata piena, anche il modo di cantare. Quel Renato Zero è differente da quello di oggi, bravo!”. Alessia Marcuzzi si complimenta con Simone Annicchiarico: “credo che tu abbia quella sana follia che ti permette di fare questi personaggi. L’hai fatto in maniera perfetta, sono rimasta strabiliata, bravo davvero”.

Il commento di Pupo: “è vero quel periodo di Renato Zero era erotico, tu a livello di look c’è qualche parte in più di Renato che si è notata”, mentre Enrico Brignano non può non sottolineare come abbia centrato in pieno la voce di Renato Zero. Infine il commento diCristiano Malgioglio: “sei stato grazioso”. Anche sui social è un tripudio di complimenti per il conduttore: “è stato bravo”, “Vocalmente ottimo, i commenti di Pupo stupidi”, mentre un altro sottolinea “doveva solo muoversi un po’ di più, ma bravo!”. Anche per i social la voce di Simone Annicchiarico era uguale a quella di Renato Zero: “una delle canzoni che amo, come voce sembrava davvero uguale”.

Ecco l’imitazione di Simone Annicchiarico nei panni di Renato Zero a Tale e Quale Show 2024