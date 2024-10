Simone Annicchiarico: “Quando ho accettato Tale e Quale Show 2024 non sapevo dell’assenza di Loretta Goggi…”

La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto in studio uno dei protagonisti di Tale e Quale Show 2024: Simone Annicchiarico. Il noto conduttore e personaggio televisivo è partito dall’osservare le sue ultime performance, esprimendosi a proposito di un giudice in particolare: “Com’è come giudice Cristiano Malgioglio? Probabilmente il migliore, quello che mi ha fatto più complimenti. Con me è stato buono, stranissimo”.

TALE E QUALE SHOW 2024, 3a PUNTATA/ Diretta, classifica e vincitore: Kelly Joyce vola con Diana Ross!

Proseguendo sull’esperienza nel talent, Simone Annicchiarico ha confessato di aver accettato di partecipare a Tale e Quale Show 2024 prima ancora di sapere dell’essenza di Loretta Goggi al banco dei giudici, sostituita da Alessia Marcuzzi. “Non sapevo che non ci sarebbe stata, credo fosse un giudice importante perchè ha vissuto 50 anni di televisione”. Il conduttore ha poi aggiunto: “Purtroppo non ci siamo mai conosciuti bene, ci tenevo tanto che ci fosse lei perchè secondo me è la memoria storica della Rai. Forse avrebbe apprezzato molto i personaggi che ho portato”. A proposito di una collega di Tale e Quale Show 2024 ha invece raccontato: “Carmen Di Pietro ovviamente è la scheggia impazzita del programma; non le importa fare una cosa bene, è importante che prenda e catturi l’attenzione. Mi diverte tantissimo, menomale che non mi inquadrano mai quando lei si esibisce…”.

Kelly Joyce imita Diana Ross a Tale e Quale Show 2024/ Tra le top tre di puntata?

Simone Annichiarico e il toccante ricordo dei genitori: “Quando non li hai più…”

Tutta la simpatia di Simone Annicchiarico è invece emersa nel parlare di una delle sue prime esperienze televisive in un programma per bambini al fianco di Heather Parisi, negli anni novanta. “…Partecipai proprio a questo programma dove però non si capiva bene che cosa dovessimo fare. Avevo 25 anni, mi sono divertito tantissimo. Se mi voglio rivedere? No ti prego, sono andato dallo psichiatra per vent’anni…”. Poi il siparietto con Caterina Balivo particolarmente divertita: “Cos’hai aggiunto con questa clip, ma non lo guardare mai più! Dai scherzo è stata comunque un’esperienza, era giusto un po’ caotica”.

Giulia Penna imita Anna Tatangelo a Tale e Quale Show 2024/ Social: "meritava di più con Taylor Swift!"

L’atmosfera si è invece fatta toccante a La Volta Buona quando Simone Annicchiarico ha parlato dei suoi genitori, Walter Chiari e Alida Chelli. “Più passano gli anni più diventano magnifici e inarrivabili questi personaggi, io ero pazzo di papà ma anche di Totò. Mamma e lui andavano spesso a prendere il caffè insieme a Via Veneto, parlavano tanto di animali insieme”. Il conduttore, incalzato da Caterina Balivo, ha poi aggiunto: “Io cercavo sempre papà ma poi ho capito che mi manca mamma? E’ così, Purtroppo noi abbiamo la misura delle cose quando non le hai più”.