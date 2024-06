EXIT POLL SONDAGGI BALLOTTAGGI COMUNALI 2024: ECCO PERCHÈ NON CI SONO/ Risultati Elezioni: Cdx-Pd, chi vince

NIENTE EXIT POLL (PER ORA) PER I BALLOTTAGGI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

All’apertura dello spoglio con i risultati delle Elezioni Comunali 2024 viene smentita l’uscita di exit poll per i principali istituti di sondaggi politici nazionali: a differenza del primo turno, ai ballottaggi non dovrebbero essere pubblicati proiezioni né tantomeno exit poll molto probabilmente per l’iter troppo veloce nel secondo turno. Con le schede da scrutinare che riguardano solo i due nomi dei candidati sindaco e senza il voto di lista da conteggiare, lo spoglio dei risultati sui ballottaggi dovrebbe chiudersi in breve tempo già nel pomeriggio di oggi 24 giugno 2024.

ELETTI PD FIRENZE RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Seggi nomi consiglieri con Sara Funaro sindaco

Non ci resta allora che ricordare con i sondaggi YouTrend come la situazione che riguarda le giunte uscenti nei 14 capoluoghi al voto ancora per le Elezioni Comunali, i risultati dei ballottaggio ribalteranno in molti casi gli scenari usciti nelle Amministrative 2019: due le provincie amministrate dal M5s fino ad oggi – Caltanissetta e Campobasso -, uno il Comune in mano alle liste civiche, Avellino, 6 invece in mano al Centrosinistra (Bari, Cremona, Firenze, Lecce, Rovigo e Verbania) mentre 5 “soli” per il Centrodestra, ovvero Perugia, Potenza, Urbino, Vercelli, Vibo Valentia.

Eletti Fdi Campobasso, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con De Benedittis

SONDAGGI ED EXIT POLL VERSO I RISULTATI DEI BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2024: I PRONOSTICI SUI 14 CAPOLUOGHI

Occorre attendere fino a dopo le ore 15 per i risultati delle Elezioni Comunali 2024, con potenziali exit poll per i ballottaggi nelle principali città al voto per questo secondo e ultimo turno di Amministrative dell’anno: tenuto conto che i sondaggi ancora una volta erano proibiti dalla legge elettorale stringente delle Comunali, tra il primo turno e i ballottaggi sono rimasti “nascoste” le intenzioni di voto sui 14 capoluoghi al voto ieri e oggi, 24 giugno 2024. In attesa di ricevere i primi risultati con exit poll appena dopo la chiusura dei seggi alle ore 15, ecco alcuni pronostici composti dai sondaggi BidiMedia alla vigilia del secondo turno basati sui risultati del primo turno e sui potenziali apparentamenti più o meno espliciti nella sede del ballottaggio.

Eletti Forza Italia Vibo valentia, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi ed eletti con Cosentino

A Firenze e Bari l’impresa del Centrodestra di arrivare al secondo turno sembra già tanto, con il possibile congiungimento tra le forze di sinistra che rendono difficile la partita per, rispettivamente, Eike Schmidt e Fabio Romito: si avviano a venire eletti sindaci Sara Funari e Vito Leccese secondo i pronostici dei sondaggi Bidimedia. Con loro il Centrosinistra ha un piccolo vantaggio anche a Perugia con la dem Vittoria Ferdinandi (in “campo largo” con M5s e AVS) che ha chiuso il primo turno avanti di appena 2mila voti sulla rivale del Centrodestra Margherita Scoccia; a Potenza invece il leghista Fanelli rischia contro il dem Telesca, così come De Benedittis a Campobasso che dopo aver mancato di pochissimo la vittoria al primo turno (47%) ora deve difendersi dal campo largo di Maria Luisa Forte. Secondo ancora i pronostici del team Bidimedia, i risultati dei ballottaggi Comunali vedono avanti il Centrosinistra a Vercelli, Urbino, Vibo Valentia e Caltanissetta; il Centrodestra unito invece potrebbe vincere a Lecce (dove sono mancati solo 24 voti al primo turno a Poli Bortone per la schiacciante vittoria), Rovigo e Cremona, mentre ad Avellino e Verbania le liste civiche potrebbero spuntarla contro il Centrosinistra.

EXIT POLL, SONDAGGI POST ELEZIONI COMUNALI 2024: IL CENTRODESTRA GUADAGNA, MA NEI COMUNI…

Sul fronte exit poll, possibili dati arriveranno da Opinio-Rai, Tecné-Mediaset, Swg-La7 e YouTrend-Sky Tg24: occhio dunque alle urne chiuse, a breve si parte con la carrellata di dati reali verso un rapido spoglio in vista della proclamazione dei 107 sindaci eletti in questo secondo turno. Nel frattempo, in attesa di capire tra Centrodestra e Centrosinistra (o “campo largo” in alcune città) chi vincerà a livello generale i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024, ecco un’indicazione interessante giunta dagli ultimi sondaggi politici espressi da Swg per TgLa7 dopo i risultati elettorali dello scorso 8-9 giugno.

Nelle intenzioni di voto pubblicate lo scorso 18 giugno 2024, i sondaggi mostrano una crescita netta di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni verso quota 30%, con il 28,6% in aumento dopo la vittoria delle Europee: al secondo posto si consolida il Pd di Elly Schlein, dato ormai stabilmente sopra il 20% con un ottimo 23,8% di consenso generale. Il M5s invece è il vero sconfitto dell’Election Day con il 9,7% di preferenze secondo i sondaggi Swg, seguito a stretta ruota da Forza Italia di Tajani con il 9%, appena dietro la Lega di Salvini all’8,8%. Chiudono i sondaggi nazionali post-Elezioni Comunali AVS ormai in ascesa al 6,9% sulla scia dei risultati Europee 2024, Azione di Calenda al 3,6%, Pace Terra e Dignità di Santoro al 2,3%, Italia Viva sprofonda all’1,8% con PiùEuropa al 2,1%, Libertà 1,1% e Noi Moderati all’1%. L’astensione a livello nazionale al momento è sondata al 31%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA