Le parole di Oliviero Toscani su Sinner

Oliviero Toscani, in una lunga intervista rilasciata ai Corriere della sera, ha confessato di essere malato parlando apertamente della sua malattia. “Leggo, guardo in tv l’Inter e certe squadre inglesi. E poi c’è Sinner, che mi dà sollievo nella vita” – ha spiegato il fotografo soffermandosi, poi, sulla persona di Sinner. “Quando lo guardo giocare in tv provo sollievo. Ora sono tutti gelosi e invidiosi di lui: tipico degli italiani. Imparerà presto chi sono i veri amici e chi no. Si vede dallo sguardo che è un ragazzo profondo, devi fermare quell’attimo lì negli occhi, esprime onestà e capacità“, ha aggiunto.

Le parole di Oliviero Toscani sono così arrivare proprio a Sinner che ha così deciso di fare una dedica pubblica a Toscani invitandolo anche a vedere un derby di Milano con lui.

Sinner e l’invito a Oliviero Toscani

Sinner, così, in un video di saluto girato tra i campi degli Us Open, ha parlato direttamente al fotografo: “Ciao Oliviero, sono Jannik. Sono molto onorato di far parte della tua giornata. Ho sentito che sei interista, quindi su questo diciamo che non siamo tanto d’accordo (Jannik è tifoso del Milan, ndr). Ma chissà se un giorno ci guardiamo un derby insieme”.

“Ti mando un grandissimo abbraccio e stammi bene”, ha poi concluso. Un pensiero che è arrivato a Toscani che ha ammesso che si è emozionato nell’ascoltare le parole del campione di tennis: “Il video di Jannik mi fa tanto piacere. Lui è la gioia dei miei giorni noiosi di malattia: quando c’è lui sto bene”.