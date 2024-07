Siria Pingo e il tentatore Simone Dell’Agnello fidanzati dopo Temptation Island 2024?/ “Beccati insieme a…”

Temptation Island 2024, il single Simone pizzicato con Siria Pingo dopo il programma? Lo scoop!

In attesa della terza puntata di Temptation Island 2024, in programma questa sera su Canale5, emerge una segnalazione bomba che vedrebbe coinvolti un tentatore ed una fidanzata, pizzicati in dolce compagnia dopo il programma. A spifferare il clamoroso scoop è il noto youtuber Cristiano Cervigni che, nelle scorse ore, ha rivelato sul suo canale ufficiale una chicca di gossip non indifferente. “Non so se lo sapete – spiega – ma tra i tentatori maschi di questa edizione ce n’è uno che è toscano: si chiama Simone Dell’Agnello. Lui è toscano, precisamente vive a Tirrenia“.

Sarebbe lui il tentatore coinvolto in questa segnalazione, come raccontato dallo youtuber: “Qualche giorno fa mi chiama una mia amica e mi dice: ‘Alcune mie amiche mi hanno riferito che c’è un tentatore che è stato visto a Livorno insieme ad una delle fidanzate di questa edizione’“. Se l’identità del tentatore è ben nota, più complicato è stato scoprire quella della misteriosa fidanzata: “Lei mi ha fatto il nome di Simone come tentatore e mi ha detto che è stato visto dal meccanico, e questo meccanico e altri lo hanno visto insieme ad una ragazza, che tutti si ricordano a Temptation Island quest’anno“. Siria e Simone, dunque, si sarebbero visti dopo Temptation Island 2024, alimentando il gossip su una possibile frequentazione dopo il programma.

Siria Pingo sarebbe stata beccata con il tentatore Simone: “Lei e Matteo si sarebbero mollati“

Gli autori della segnalazione che hanno contattato Cristiano Cervigni, tuttavia, non hanno saputo definire l’identikit della fidanzata né tantomeno ottenere una sua foto: “Tutti si ricordano che era una delle fidanzate, ma nessuno mi ha saputo dire il nome“. Nonostante l’assenza di informazioni utili, lo youtuber si è messo in moto e ha ottenuto gli indizi decisivi quasi per casualità: “Vi ricordate quale delle 7 coppie abita in Toscana? Siria e Matteo. La conferma l’ho avuta con gli spoiler della terza puntata (di Temptation Island 2024): in questi frame si vede che Siria sta scherzando con Simone“.

Dalle anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2024, dunque, lo youtuber ha notato un avvicinamento piuttosto evidente tra Siria Pingo e il tentatore Simone. A suo dire sarebbero loro i protagonisti di questa segnalazione e, di conseguenza, Siria e Matteo si sarebbero lasciati dopo il programma: “Questa segnalazione secondo me è veritiera, ma io metto sempre le mani avanti perché non si sa mai. A quanto pare, l’unica coppia che doveva rimanere insieme secondo me, si è invece lasciata: Siria e Matteo si sarebbero così mollati“.













