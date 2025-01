Oggi – qualcuno direbbe finalmente – tutto torna alla consueta normalità a cui ci siamo abituati dal 2016 a questa parte con i regolari concorsi del SiVinceTutto Superenalotto che torneranno proprio a partire da questa sera a tenersi ogni sette giorni puntualissimi tutti i mercoledì: dal 25 dicembre a questa parte – infatti – abbiamo assistito ad un paio di variazioni tutte legate alle varie festività che si sono susseguite nel corso delle ultime tre settimane ma ormai – e qui diremmo noi purtroppo – la parentesi delle feste si è chiusa e guardando avanti nel calendario del 2025 non dovremmo più incappare in mercoledì festivi che costringeranno il SiVinceTutto Superenalotto a cambiare data!

Come sempre accade – e dunque come sempre accadrà da qui a fine dicembre – il concorso del SiVinceTutto Superenalotto si terrà precisamente alle ore 20 in punto, andando a coprire quel buco lasciato dai concorsi lottiferi che il mercoledì (ed in realtà anche il lunedì) si prendono la loro meritata pausa settimanale: dal conto vostro – sempre che ovviamente non l’abbiate ancora fatto e siate solamente in attesa dei numeri vincenti – per partecipare e provare a vincere dovrete necessariamente piazzare le vostre scommesse entro le 19:30, momento in cui non potrete più giocare fino alle 6 di domani mattina ma – in quel caso – per partecipare al prossimo sorteggio di mercoledì 22 gennaio.

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: 12 NUMERI PER INDOVINARNE 6

Visto che di giocate stiamo parlando, vale la pena ricordarvi una delle più importanti particolarità del SiVinceTutto Superenalotto perché seppur per vincere vi servirà – esattamente come l’altro gioco del quale porta il nome – indovinare tutti e 6 i numeri estratti in serata, in fase di scommessa al costo di soli 5 euro nella vostra schedina potrete inserire fino ad un massimo (ed in realtà anche in termini di minimo) di 12 numeri: questo – ovviamente – implica che le vostre possibilità di vincita saranno più che raddoppiate se confrontate a quelle del Superenalotto, tanto che statisticamente una schedina su 673mila 825 può rivelarsi vincente!