È arrivato proprio oggi – eccezionalmente di lunedì e precisamente il 13 gennaio 2025 – il momento di recuperare l’appuntamento con il SiVinceTutto Superenalotto che (per ovvie ragioni!) non si è tenuto lo scorso primo gennaio per cercare di mettere le mani su quel sempre ambitissimo bottino: un’estrazione – insomma – del tutto eccezionale e che sancirà la definitiva fine dei lunghi e complessi rinvii e recuperi legati alle festività dato che dal prossimo mercoledì 15 gennaio tutto tornerà alla normalità; regalandoci – peraltro – due imperdibili appuntamenti con il SiVinceTutto Superenalotto nel corso di questa settimana che si è appena aperta!

Prima di entrare nel vivo del concorso di oggi – che vi ricordiamo si terrà alle consuete ore 20, con la chiusura della finestra di gioco sempre piazzata per una mezzora prima del sorteggio -, vale la pena sottolineare che questa sera pur essendo un appuntamento extra con il SiVinceTutto Superenalotto varranno sempre le solite regole a cui vi siete già abituati; così come tornerà anche il consueto ad immancabile bottino massimo da 150mila euro che in serata verrà distribuito tra tutti i giocatori tra voi che saranno riusciti a centrare almeno un paio dei numeri scelti dalla Dea Bendata che tra qualche ora scopriremo tutti assieme in diretta non appena verranno sorteggiati!

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE SEMPLICISSIME REGOLE PER VINCERE I PREMI I PALIO

Visto che l’abbiamo accennato e che immaginiamo che tra voi ci sia certamente qualcuno che non conosca le regole del SiVinceTutto Superenalotto, ricordiamo che giocare è semplicissimo e rapidissimo: dal conto vostro, dopo aver chiesto in ricevitoria (o anche online nel caso siate un pochino più avvezzi alla tecnologia) l’apposita schedina non dovrete far altro che scegliere 12 tra i numeri riportati nelle caselline al costo di soli 5 euro; mentre per vincere il premio massimo in palio vi basterà che solamente 6 tra quelli indicati corrispondano a quelli scelti dalla Dea Bendata con gli altri 6 utili solamente ad aumentare le vostre chance di vincita!