Sofia Costantini a Temptation Island 2024: sempre più vicina ad Alfred Ekhator

Sofia Costantini è una delle tentatrici di Temptation Island 2024, che il pubblico ha imparato a conoscere in queste settimane per via del suo avvicinamento ad Alfred Ekhator. Il ragazzo, che ha intrapreso questa avventura per mettere alla prova il suo amore per la fidanzata Anna Acciardi e per dimostrarle di potersi ancora fidare di lui, in realtà ha sin da subito instaurato un rapporto di grande complicità con la single. Un rapporto cominciato con sguardi, balli di coppia e “toccatine” proibite, che hanno infastidito e non poco la fidanzata nell’altro villaggio.

Sofia e Alfred hanno stretto un legame di complicità non indifferente, tra allenamenti in giardino e momenti intimi trascorsi in compagnia. Ma è nella scorsa puntata che si sono decisamente sbilanciati quando, durante una gita in barca, si sono resi protagonisti di momenti decisamente “hot” negli sguardi e nei gesti. “Ma non ho capito? Questa sta guardando il ‘pacco’ del mio ragazzo?”: la domanda di un’attonita Anna che, di fronte al video che ritrae il fidanzato e la single, spiega perfettamente il feeling instauratosi tra i due.

Sofia e Alfred tra allenamenti e gite in barca “hot”: Anna in crisi

Sofia Costantini e Alfred Ekhator continuano ad approfondire la conoscenza, mentre nell’altro villaggio Anna Acciardi è sempre più in crisi. “C’è anche la mia famiglia che lo guarda….Io sono qui per fare Temptation Island 2024 non per vedere un film po**o”, lo sfogo della ragazza di fronte al video dove, tra palpatine e sguardi decisamente “piccanti”, il suo fidanzato e la single continuano ad avvicinarsi sempre più.

Sofia e Alfred hanno legato sin dalla prima puntata di Temptation Island 2024: lei ha nutrito curiosità verso il ragazzo sin dagli inizi, lui ha trovato nella tentatrice una complicità importante e testimoniata da gesti e sguardi che valgono alla fine più di mille parole. Di contro, Anna è furibonda con il fidanzato: avrebbe dovuto darle dimostrazioni di fiducia per rinsaldare il loro rapporto, ma le cose tra i due rischiano di precipitare vertiginosamente.

