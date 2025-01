ELEZIONI FEDERALI 2025 SEMPRE PIÙ VICINE, GERMANIA NEL CAOS: LA MEDIA DEI SONDAGGI PREMIA ANCORA LA CDU

Ad un mese esatto dalle Elezioni Federali in Germania, Merz con il binomio CDU-CSU non ferma la corsa verso la Cancelleria anche se il rebus sulla maggioranza del prossimo Governo tedesco è tutt’altro che risolvibile con i dati attuali dei sondaggi politici aggiornati. La media condotta da Politico “Poll of Polis” lo scorso 17 gennaio 2025 fa un raffronto interessante tra l’attuale forza politica e quella emersa alle ultime Elezioni Federali nel 2021, quando di pochissimo la socialdemocrazia di Scholz ebbe la meglio sui cristiano-conservatori “orfani” della leadership di Angela Merkel.

Prima della guerra in Ucraina, prima della crisi che attanaglia la Germania (anche e soprattutto per le scelte del Governo Scholz) e prima dell’attuale scenario politico-economico, il raffronto con i sondaggi attuali ad un mese dalle Elezioni anticipate è sostanzialmente tragico per tutti i partiti della “coalizione semaforo”, naufragata prima di Natale con la caduta del Governo Scholz. L’insieme di SPD, Verdi e FDP (liberali) alle ultime urne avevano preso il 52% dei voti complessivi, convincendo il Presidente della Repubblica ad affidargli l’incarico di Governo per il contratto di coalizione: oggi, se si ripresentassero assieme (cosa impossibile vista la caduta e la sfiducia, ndr) avrebbero solo il 34% delle preferenze. La media dei sondaggi in Germania dà infatti la CDU ad uno stabile 30%, ben 6 punti in più per Merz rispetto a 4 anni fa: al secondo posto resiste la spinta dell’AfD di Alice Weidel, la destra nazionalista tedesca temuta da mezza Bruxelles, con il 21% in ampio vantaggio rispetto al 10% delle Elezioni 2021.

PROIEZIONI SEGGI IN GERMANIA: +63% PER L’AFD, CROLLO PESANTE DEI SOCIALDEMOCRATICI

Come dicevamo appunto, l’SPD di Olaf Scholz – che si ripresenta come candidato Cancelliere con toni e proposte sempre più “spinte” su temi populisti – passa da un 26% al drastico 16%, di pochissimo sopra i Verdi di Baerbock e Habeck (al 14% su scala nazionale): a chiudere la media dei sondaggi sulle Elezioni Federali Germania 2025 tratta da Politico troviamo il nuovo partito “rossobruno” (con “simpatie” filo-russe) BSW di Sahra Wagenknecht al 5%, scissionista dalla LINKE dopo lo scontro proprio sui temi della guerra in Ucraina. Per “l’AfD di sinistra” il dato attuale è comunque superiore al suo ex partito LINKE, ad un basso 3% e di poco dietro al 4% del partito liberale di Christian Lindner.

Al netto dei risultati singoli che le liste potranno ottenere da cui ad un mese, resta il rebus di quale potenziale maggioranza potrà uscire al Bundestag dopo i risultati del 23 febbraio prossimo: su questo tema è particolarmente interessante l’ultima analisi dei sondaggi YouGov presentati il 16 gennaio scorso sulla proiezione dei seggi rispetto a quelli usciti dai risultati ufficiali del voto del 2021. Fa impressione soprattutto quel -91 parlamentari che ad oggi riuscirebbe ad ottenere la socialdemocrazia, in caduta verticale rispetto al primo posto ottenuto in parlamento 4 anni fa: Scholz ad oggi potrebbe ottenere al massimo 115 seggi, molti meno dei 146 in dote all’AfD (+63 dei seggi ottenuti da Weidel e Chrupalla) e drammaticamente meno della CDU di Merz che ad oggi vale 222 potenziali parlamentari. I Verdi in calo ne conquisterebbero “solo” 101, mentre l’ottima performance della neo-BSW porterebbe 45 seggi, con i liberali e LINKE che invece ad oggi rimarrebbero tagliati fuori dalla soglia di sbarramento prevista in Germania.