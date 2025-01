I NUOVI SONDAGGI IN GERMANIA A DUE MESI DALLE ELEZIONI FEDERALI: IL VANTAGGIO DEL CENTRO-DESTRA CRESCE

Dopo l’abbuffata elettorale del 2024, il nuovo anno appena aperto non sarà particolarmente “caldo” sotto il profilo delle urne, eccezion fatta per le Elezioni Federali Germania 2025 che sono ormai in rampa di lancio il prossimo 23 febbraio: gli ultimi sondaggi politici pubblicati da YouGov tra il 3 e il 6 gennaio confermano al momento la tendenza vissuta a Berlino negli ultimi mesi, con una crescita importante del Centrodestra cristiano-conservatore, così come la conferma della destra radicale di AfD e la crisi della socialdemocrazia tedesca.

Dopo il fallimento totale del Governo Scholz, sopravvissuto per anni con la “Coalizione Semaforo” con Liberali e Verdi, la sinistra in Germania teme l’imbarcata alle prossime Elezioni Federali anticipate e spera che il complesso sistema di maggioranze al Bundestag porti l’impossibilità di CDU e AfD di trovare l’accordo ce garantirebbe un Governo finalmente stabile in Germania, dopo decenni di “Grandi Coalizioni”. Osservando i dati dei sondaggi per le Elezioni Germania 2025 al momento la media tendenziale vede un 30% e più per i cristiano-democratici (assieme alla CSU bavarese), anche se nell’ultima analisi YouGov la CDU scende lievemente al 29%, con l’aumento importante de +2% per la destra di Weidel e Thrupalla, saliti al 21% e staccando di altri 5 punti netti l’SPD del Cancelliere uscente Olaf Scholz. Sotto il 16% della socialdemocrazia tedesca troviamo il 14% dei Verdi della Ministra Baerbock, con il BSW (populismo di sinistra) che invece al 6% riesce a rimanere davanti di pochissimo ai Liberali di Lindner, colui che ritirando il FDP dal “Semaforo” ha sancito di fatto le Elezioni anticipate. Chiudono i sondaggi in Germania il 3% della Linke, in caduta libera dopo la scissione della neo-leader Sahra Wagenknecht.

GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI SULLE ELEZIONI IN GERMANIA E IL REBUS “KOALITION”

Resta dunque un tema chiave che probabilmente proseguirà anche dopo i risultati delle urne: i sondaggi politici sulle Elezioni Federali Germania 2025 certificano la presenza di scenari “incerti” per il Governo del Paese, con un sostanziale 30% della CDU che a nulla varrebbe se non trovasse l’accordo chiave o con l’AfD – virando decisamente a destra – o con l’SPD, tornando alla “Grosse Koalition” di “Merkeliana” memoria.

In entrambi i casi, sebbene così opposti e distanti, la CDU-CSU di Merz resta l’ovvio ago della bilancia e probabile vincitore alle urne: resta da capire se e come vorrà imbarcarsi in un contratto di Governo molto importante per un Paese in crisi economica durissima e con crescenti tensioni sociali che l’era Scholz non è riuscito minimamente a porvi fronte. Gli altri sondaggi politici forniti sulle Elezioni Germania 2025, in arrivo da INSA-POLL lo scorso 3 gennaio, mostrano l’Unione dei Cristiano-Democratici nettamente in salute al 31%, seguiti dal 20% stabile dell’AfD (su cui spingono dagli USA con la campagna elettorale di “endorsement” tanto Elon Musk quanto Donald Trump), mentre l’SPD non va oltre il 16% su base nazionale. Chiudono i sondaggi recenti in Germania il 13% dei Verdi, sopra al 7% del BSW e al 4% di FDP, appena un’incollatura davanti alla Linke post-Wagenknecht.