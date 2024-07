SONDAGGI POLITICI IN GERMANIA: ALTRO BALZO DI BSW

Il nuovo partito della sinistra tedesca, il BSW di Sahra Wagenknecht, fa registrare un risultato molto importante nei sondaggi politici Germania, in particolare in quello di Insa “Sonntagstrend” per Bild am Sonntag: è arrivato per la prima volta a doppia cifra, conquistando un punto percentuale nel giro di una settimana. A poco più di un mese dalle elezioni statali in Sassonia e Turingia, il partito tedesco di estrema sinistra nato fondamentalmente dai dissidenti del partito di sinistra Die Linke, è arrivato al 10%, avvicinandosi ora ai Grüne, i Verdi, che ora distano un solo punto (11%).

Da segnalare anche la crescita di Alternative für Deutschland (AfD), che ha guadagnato un punto salendo a quota 18%. Queste le variazioni più significative in Germania, perché le percentuali degli altri partiti non sono, invece, cambiate rispetto alla settimana precedente: ad esempio, CDU/CSU resta la forza politica più forte con il suo 30%, invece la SPD è ancora attestata al 15% e la FDP al 5%. L’altro partito di sinistra, Linke, resta al 3%, quindi allo stato attuale non avrebbe i numeri per rientrare nel Bundestag, il parlamento tedesco. Tutti gli altri partiti insieme arrivano all’8%, registrando un calo di due punti percentuali.

SONDAGGI POLITICI IN GERMANIA: BOCCIATO IL GOVERNO

Bild, che ha pubblicato i risultati del sondaggio Insa, ha fatto notare che insieme i partiti di estrema destra e sinistra, rispettivamente AfD e BSW, otterrebbero il 28% di tutti i voti, occupando quasi un terzo dei seggi del Bundestag. Ma CDU/CSU resta di gran lunga il partito più forte nei sondaggi politici Germania, mentre la coalizione di governo composta da SPD, Verdi e FDP si fermerebbe al 31%.

Va tenuto presente che per ottenere la maggioranza dei seggi e poter formare un governo servono almeno il 45% dei voti, quindi per Bild le possibili alleanze di governo sarebbero una coalizione tra CDU/CSU e SPD (45%) e una coalizione “Giamaica” (CDU/CSU, Verdi, FDP) con un totale del 46%.

Ma il sondaggio in questione evidenzia anche l’insoddisfazione dei tedeschi nei confronti del governo, dimostrata anche dagli indici di popolarità della coalizione a semaforo. Il 73% ha dichiarato a Insa di essere insoddisfatto dell’operato dell’esecutivo tedesco (un punto percentuale in più rispetto al mese precedente), il 67% del cancelliere Olaf Scholz (SPD).