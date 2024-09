SONDAGGI POLITICI DELLA GHISLERI, DA SALVINI A VANNACCI: L’ANALISI

In termini di consenso, la richiesta di condanna a sei anni di carcere per Matteo Salvini da parte della procura di Palermo nel processo Open Arms non sta incidendo, anzi sono cresciuti i consensi. Attualmente la posizione del leader della Lega «sembra essere win win» per la sondaggista di Euromedia Research. Ne parla in una intervista a La Verità, spiegando che in caso di assoluzione, non solo dimostrerebbe la sua innocenza, ma anche che il processo è stato politico, invece da condannato «potrebbe dimostrare di essere la vittima», una sorta di «perseguitato politico».

A proposito di politici e partiti, Ghisleri si sofferma anche sull’ipotesi Vannacci, visto che si parla di un possibile partito tutto suo, al momento «rappresenta una corrente all’interno della Lega», ma se si arrivasse alla frattura, allora rischierebbe «di essere agitato sulle sue posizioni», mentre con la Lega avrebbe a disposizione una platea ampia. Tornando alle questioni giudiziarie, Ghisleri affronta il caso Toti, spiegando che il patteggiamento può introdurre nuove variabili in gioco per quanto riguarda l’orientamento degli elettori, a partire da quelli del centrodestra.

SONDAGGI POLITICI, IL FALLIMENTO DEL TERZO POLO, LA RINASCITA DI FORZA ITALIA

Nel frattempo, è fallito il progetto del terzo polo, che ha causato la crescita del desiderio di tornare al bipolarismo. «Si torna, quindi, verso il cosiddetto voto utile». Da questo punto di vista, ne guadagnerebbe Forza Italia, che viene considerato «un porto sicuro», visto che è anche un partito aperto al dialogo con le opposizioni. «Questo piace molto, ovviamente, a un elettore che si dichiara di centro e guarda con attenzione il centrodestra».

SONDAGGI POLITICI, LA CRISI NEL MOVIMENTO 5 STELLE

Clima diverso nel M5s, dove è in corso uno scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte: per ora i sondaggi politici esprimono dati stabili, ma Alessandra Ghisleri mette in guardia dall’impatto che possono avere queste liti intestine, anche alla luce del fatto che manca una figura come Gianroberto Casaleggio, non solo in quanto ispiratore del progetto politico, ma anche perché manca «quel collante visionario che fu fondamentale».

Per la sondaggista, dopo la morte di Casaleggio, l’identità del Movimento 5 Stelle «si è annacquata», poi ci sono state varie evoluzioni, governo dopo governo, senza dimenticare l’emergenza Covid, quindi c’è stato un allontanamento dal progetto originario. Nel frattempo, «il Pd ha sottratto voti al partito di Conte».

LO STRANO CASO DEGLI ELETTORI PD-M5S VISTO DAI SONDAGGI POLITICI DELLA GHISLERI

A tal proposito, Ghisleri evidenzia un fenomeno particolare che si sta verificando: anche se le posizioni di Schlein e Conte sembrano lontane, «i loro elettori risultano avere delle affinità elettive maggiori su molte questioni». Lo dimostra il fatto che ci sono elettori M5s che hanno partecipato alle primarie, favorendo la vittoria di Schlein. «Una parte di elettorato è molto mobile, ma sempre all’interno degli steccati dei due schieramenti». Quindi, gli elettori di centrosinistra possono passare da Avs a M5s e al Pd e viceversa.

Chi non ha problemi di gradimento è la premier Giorgia Meloni, che ha perso qualche punto percentuale, ma «è assolutamente fisiologico» dopo due anni di governo. Da un lato è aiutata dal suo ruolo istituzionale, d’altra parte gli elettori del centrodestra vogliono risposte, ma indicazioni precise arriveranno dalle prossime elezioni. A tal proposito, la spaccatura nel M5s potrebbe favorire Bucci, mentre in generale ci sono elettori sempre più “tifosi”, quindi possono cambiare partito, ma non coalizione.