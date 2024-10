Selvaggia Lucarelli attacca Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024: “Usi tua figlia per schermarti”

A Ballando con le stelle 2024 è tempo di Sonia con Carlo Aloia che si esibisce in uno slowfox sulle musiche di Amy Winehouse. Carolyn Smith eccede negli elogi mentre Selvaggia prima battibecca con la giurata. Tuttavia poi è continuato lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Facendo un passo indietro dopo la scorsa puntata non sono mancate frecciate dalle due quando l’ex moglie di Paolo Bonolis a La vita in diretta quando ha lasciato intendere che la figlia adolescente poteva rimanere turbata nel vederla sotto attacco.

Selvaggia Lucarelli nel giudicare Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024 l’ha punzecchiata: “Io rimango dov’ero nel senso che trovo molto modesto quello che è successo sul palco e spero di potermelo permettere di dire senza turbare nessuno” “La ragazza è uscita” è stata la pronta replica di Sonia a questo punto Selvaggia ha rincarato: “Ma non penso resti turbata…usi tua figlia per schermarti.”

Sonia Bruganelli sbotta contro Selvaggia Lucarelli: “Pensavo di essere a Ballando non dall’analista”

Selvaggia Lucarelli e Sonia a Ballando con le stelle 2024 hanno continuato un botta e risposta sempre più infuocato. A questo punto Sonia Bruganelli ha spiegato che in realtà lo ha detto per una situazione sua per come sua figlia l’avrebbe potuta giudicare. Selvaggia Lucarelli ha incalzata: “Al Grande Fratello Vip però ad Oriana Marzoli ne hai detto di tutte i colori.” “Possiamo parlare di ballo?” ha replicato Sonia rimanendo calma. Selvaggia Lucarelli ha continuato a punzecchiarla sostenendo che non è brava nel ballo potrebbe puntare sulla personalità ma è troppo frenata e confusa. Alla fine Bruganelli ha concluso con un battuta secca: “Pensavo di essere venuta qui per ballare non per andare dall’analista.” Si tratta, però, di una tregua, lo scontro tra le due continuerà anche nelle altre puntate?